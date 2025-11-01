Холодная реакция: как Джиган попытался задобрить супругу на пороге развода 

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган пытается вернуть блогера Оксану Самойлову и преподносит ей роскошный букет. 

Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми
Фото: ВК-аккаунт Оксаны Самойловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Оксана Самойлова и рэпер Джиган с детьми

Съёмочная площадка фильма ТНТ "Невероятные приключения Шурика" сегодня оказалась в напряженном ожидании либо нового скандала, либо долгожданного примирения звёздной пары.

В перерывах между кадрами Джиган, несмотря на слухи о разводе, предпринимает шаги, чтобы вернуть расположение своей супруги. В одной из таких пауз рэпер решил публично подарить Оксане Самойловой изысканный букет роз. Однако, как сообщают случайные наблюдатели этой сцены, Самойлова приняла подарок, но весьма сдержанно, без особых проявлений эмоций.

Джиган, в свою очередь, также попытался проявить галантность и вежливо поцеловал руку матери своих детей. Однако и тут его усилия оказались безуспешными: инфлюенсер позволила себе принять этот жест, но сразу же отстранилась после интимного прикосновения. Разворачивающаяся ситуация только усилила слухи о серьёзных проблемах в отношениях этой звёздной пары. Поклонники не сомневаются, что их разлад теперь гораздо глубже.

Напоминаем, что этой осенью одна из самых известных пар российского шоу-бизнеса подала заявление о расторжении брака. Это подтвердила запись в Московском городском суде. Тем не менее, несчастный супруг не теряет надежды на спасение союза и попросил у суда дополнительное время для примирения.

"Да, Денис попросил у суда время на примирение. Это было ожидаемо. Я была уверена, что он попросит. Правда, я думала, что он сам придёт в загс, а не пришлёт представителя", — делилась своими мыслями модель.

Реалити-шоу, посвящённое их жизни, всё равно продолжит съёмки, и многие считают, что вся эта история с разводом — всего лишь маркетинговый ход. Однако инфлюенсер заверяет, что всё происходящее — это реальность.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
