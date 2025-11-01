Мама в эфире: какие секреты экстремального материнства открыла Регина Тодоренко

0:57 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что материнство даётся ей всё сложнее.

Фото: Telegram by Telegram-канал Регины Тодоренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Регина Тодоренко

Звезда ТВ назвала режим воспитания третьего наследника экстремальным. Она отметила, что воспринимает своё материнство как первый опыт, несмотря на наличие двух старших сыновей.

"Трое детей, и все требуют внимания. У меня есть ещё 40-летний мальчик есть, ему тоже нужно внимание уделять", — пожаловалась Регина на премии "Золотой Граммофон".

Жена певца Влада Топалова отмечала, что решила после родов не прерывать карьеру на ТВ. Она опасается, что декретный отпуск больно ударит по её востребованности на российском телевидении. Звезда приводила примеры артистов, которых забывали после того, как они исчезали из поля зрения публики.

Тодоренко возит ребёнка с собой на съёмки, чтобы кормить малыша в перерывах.