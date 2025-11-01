Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Мама в эфире: какие секреты экстремального материнства открыла Регина Тодоренко

Шоу-бизнес

Телеведущая Регина Тодоренко призналась, что материнство даётся ей всё сложнее.

Регина Тодоренко
Фото: Telegram by Telegram-канал Регины Тодоренко, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Регина Тодоренко

Звезда ТВ назвала режим воспитания третьего наследника экстремальным. Она отметила, что воспринимает своё материнство как первый опыт, несмотря на наличие двух старших сыновей.

"Трое детей, и все требуют внимания. У меня есть ещё 40-летний мальчик есть, ему тоже нужно внимание уделять", — пожаловалась Регина на премии "Золотой Граммофон".

Жена певца Влада Топалова отмечала, что решила после родов не прерывать карьеру на ТВ. Она опасается, что декретный отпуск больно ударит по её востребованности на российском телевидении. Звезда приводила примеры артистов, которых забывали после того, как они исчезали из поля зрения публики.

Тодоренко возит ребёнка с собой на съёмки, чтобы кормить малыша в перерывах.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
