Почему эмигрировавший Антон Привольнов не может освободиться от прошлого: шокирующие упрёки на улице

Шоу-бизнес

Уехавший в Израиль телеведущий Антон Привольнов терпит от прохожих упрёки за "Контрольную закупку"

Фото: ВК-аккаунт Антона Привольного by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Телеведущий Антон Привольнов

Звезда ТВ недоволен подобным состоянием дел. Бывший ведущий федерального канала, который сейчас проживает в Израиле, в своей авторской программе выразил недовольство по поводу того, что местные прохожие по-прежнему напоминают ему о его прежней работе в программе "Контрольная закупка".

Как рассказал сам Привольнов, он не раз оказывался в конфликтных ситуациях с незнакомыми людьми, которые на улице начали кричать фразы из его старой передачи.

"Программы нет уже шесть лет, жизнь изменилась, я живу в Израиле, а люди до сих пор считают, что я делаю "Контрольную закупку", — отметил телеведущий.

Он добавил, что такие моменты его расстраивают, так как общество до сих пор ассоциирует его имя только с этим проектом, несмотря на то, что с тех пор он сменил не только страну проживания, но и образ жизни.

Ранее Антон Привольнов высказывался о том, что на современном российском телевидении не осталось обаятельных ведущих. По его словам, хотя он и следит за российскими каналами, ему не удается "влюбиться" в работу ни одного из коллег.

Также телеведущий признавался, что часто слышит от зрителей вопросы о своей лысине, но менять свою внешность не собирается. Он заявил, что не стал бы менять свой нынешний образ даже ради пышной шевелюры.

Как уточнил Привольнов, причиной его облысения является наследственность. Он добавил, что без волос чувствует себя совершенно комфортно, ведь уход за длинными локонами требует времени и усилий: пришлось бы часто ходить к парикмахеру и заниматься укладкой.