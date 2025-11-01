Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Манускрипты из плоти и меха: волосатые книги Средневековья раскрыли страшную тайну
Эти настои пахнут летом, а действуют как армия — чем опытные садоводы заменяют химию
Закрытая дверь для кошки — сигнал тревоги: вот чего питомец боится на самом деле
Этот десерт съедят даже те, кто ненавидит морковь: рецепт-обманка на 40 минут
Коктейль, после которого не просыпаются вовремя: где туристов чаще всего усыпляют и грабят
Самые стильные джинсы сезона — в оттенке осеннего кофе: идут всем и легко сочетаются с любым верхом
Хроническая усталость и боль в спине: проверьте, соответствует ли ваша кровать этому стандарту
Вода — источник жизни и остеопороза: неожиданный поворот привычного ритуала после 60 лет
До вас больше не дозвониться: почему умные экраны в машине могут оставить вас без связи и навигации

Почему эмигрировавший Антон Привольнов не может освободиться от прошлого: шокирующие упрёки на улице

1:50
Шоу-бизнес

Уехавший в Израиль телеведущий Антон Привольнов терпит от прохожих упрёки за "Контрольную закупку"

Телеведущий Антон Привольнов
Фото: ВК-аккаунт Антона Привольного by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Телеведущий Антон Привольнов

Звезда ТВ недоволен подобным состоянием дел. Бывший ведущий федерального канала, который сейчас проживает в Израиле, в своей авторской программе выразил недовольство по поводу того, что местные прохожие по-прежнему напоминают ему о его прежней работе в программе "Контрольная закупка".

Как рассказал сам Привольнов, он не раз оказывался в конфликтных ситуациях с незнакомыми людьми, которые на улице начали кричать фразы из его старой передачи.

"Программы нет уже шесть лет, жизнь изменилась, я живу в Израиле, а люди до сих пор считают, что я делаю "Контрольную закупку", — отметил телеведущий.

Он добавил, что такие моменты его расстраивают, так как общество до сих пор ассоциирует его имя только с этим проектом, несмотря на то, что с тех пор он сменил не только страну проживания, но и образ жизни.

Ранее Антон Привольнов высказывался о том, что на современном российском телевидении не осталось обаятельных ведущих. По его словам, хотя он и следит за российскими каналами, ему не удается "влюбиться" в работу ни одного из коллег.

Также телеведущий признавался, что часто слышит от зрителей вопросы о своей лысине, но менять свою внешность не собирается. Он заявил, что не стал бы менять свой нынешний образ даже ради пышной шевелюры.

Как уточнил Привольнов, причиной его облысения является наследственность. Он добавил, что без волос чувствует себя совершенно комфортно, ведь уход за длинными локонами требует времени и усилий: пришлось бы часто ходить к парикмахеру и заниматься укладкой.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Груз ненависти: ФСБ предотвратила ужас на Крымском мосту
Происшествия
Груз ненависти: ФСБ предотвратила ужас на Крымском мосту
Венесуэла сдаваться не намерена: Россия прикрыла её от США железным щитом
Мир. Новости мира
Венесуэла сдаваться не намерена: Россия прикрыла её от США железным щитом
Популярное
Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее

Миф о кровожадной чупакабре живёт уже три десятилетия. Учёные утверждают: за образом чудовища стоит не мистика, а болезнь и эволюция.

Чупакабра оказалась не порождением ада, а ошибкой эволюции: миф развенчан, но стало только страшнее
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
Украина больше не в игре: Трамп и Си Цзиньпин поставили крест
F-35 в полной боевой готовности: Польша на пороге прямого столкновения
Глубины заговорили: археологи вытащили на свет три судна, пролежавшие под водой три тысячи лет
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Три ложки — и листья превращаются в золото: удобрение за копейки, которое заменяет навоз
Тренировки, после которых ноги становятся сильнее, но не шире: идеальный баланс силы и грации
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Чёлка, которую не нужно укладывать: стильный тренд, спасающий ленивых и занятых
Последние материалы
Эти настои пахнут летом, а действуют как армия — чем опытные садоводы заменяют химию
Закрытая дверь для кошки — сигнал тревоги: вот чего питомец боится на самом деле
Этот десерт съедят даже те, кто ненавидит морковь: рецепт-обманка на 40 минут
Коктейль, после которого не просыпаются вовремя: где туристов чаще всего усыпляют и грабят
Самые стильные джинсы сезона — в оттенке осеннего кофе: идут всем и легко сочетаются с любым верхом
Победа партии Милея открыла ворота новой войне: Венесуэла на грани наземного вторжения
Почему эмигрировавший Антон Привольнов не может освободиться от прошлого: шокирующие упрёки на улице
Хроническая усталость и боль в спине: проверьте, соответствует ли ваша кровать этому стандарту
Вода — источник жизни и остеопороза: неожиданный поворот привычного ритуала после 60 лет
До вас больше не дозвониться: почему умные экраны в машине могут оставить вас без связи и навигации
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.