Дмитрий Маликов раскрывает секреты свадьбы: когда его дочь Стефания выйдет замуж

1:58
Шоу-бизнес

Певец Дмитрий Маликов заявил, что дочь назвала ему временной промежуток для предстоящей свадьбы. 

Певец Дмитрий Маликов с семьёй
Фото: ВК-аккаунт Стефании Маликовой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певец Дмитрий Маликов с семьёй

Заслуженный артист Российской Федерации впервые раскрыл подробности личной жизни своей 25-летней дочери Стефании Маликовой.

По словам певца, его наследница ещё не замужем, но активно планирует свою свадьбу и надеется вступить в брак уже в следующем году. Об этом он рассказал в интервью 7Дней. ru на юбилейном концерте "Русского Радио" и на церемонии вручения премии "Золотой Граммофон".

"Она мне сказала, что в следующем году… Сейчас она ждёт свою любовь. Но пока этой любви нет", — признался Дмитрий.

Артист отметил, что полностью поддерживает любые выборы своей дочери и с нетерпением ждёт появления внуков. В настоящее время большую часть своего свободного времени он посвящает своему семилетнему сыну Марку, который посещает школу, увлекается баскетболом и аквариумными рыбками, а также достигает успехов в учебе.

"У меня есть время утром, я тренируюсь с Марком по баскетболу. Сын такой упёртый, всегда хочет меня победить. Но я поддаюсь, потому что он сильно расстраивается", — рассказал Дмитрий.

Стефания, родившаяся 13 февраля 2000 года, окончила МГИМО и является дизайнером собственного бренда одежды DressByStesha. Она уже имеет свою преданную аудиторию поклонников. Ранее у нее был роман с хоккеистом Кириллом Капризовым, однако пара рассталась в 2025 году.

Марк, сын Дмитрия, появился на свет 24 января 2018 года с помощью суррогатной матери. Он активно развивает свои таланты в музыке, балете и спорте, а его отец внимательно следит за его достижениями и гордится успехами сына.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
