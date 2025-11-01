Болгария как будто создана для неё: почему Пугачёва решила купить дом под Софией, а не у моря

Новости о том, что Алла Пугачёва приобрела недвижимость в Болгарии, вызвали бурное обсуждение. По данным СМИ, певица остановила выбор на уютном доме в престижном районе недалеко от Софии. Как пишет "МК", местные жители и русскоязычные переселенцы объяснили, почему этот вариант выглядит вполне разумно.

Дом на южном склоне Витоши

Сообщается, что звезда купила жильё в закрытом коттеджном комплексе, где обеспечен высокий уровень приватности. До столицы — около двадцати минут на машине, а до ближайших школ и магазинов всего несколько километров. Стоимость виллы оценивается примерно в 530 тысяч евро — около 50 миллионов рублей.

Площадь дома — 230 квадратных метров, рядом — ухоженный участок около 220 "квадратов". Комплекс рассчитан на состоятельных клиентов: камеры, пропускной режим, консьерж, круглосуточная охрана. Это место называют "болгарской Рублёвкой" — именно там предпочитают жить обеспеченные семьи и предприниматели.

"Вот в Москве есть Рублёвка, где живут богатые люди. А в Софии таким местом считается южный склон Витоши, где вроде и прикупила жильё Пугачёва", — рассказал россиянин, проживающий в Бургасе.

По словам собеседника, цена в полмиллиона евро для такого уровня — "вполне гуманная": жильё на побережье редко стоит дешевле, а комфортных условий и уединения меньше.

Почему Болгария

Для пенсионеров эта страна давно стала одним из самых доступных вариантов переезда. Здесь мягкий климат, понятный язык и умеренные цены. Болгарские власти поддерживают программу "обеспеченный пенсионер" — по ней можно получить вид на жительство, не сдавая экзамен на знание языка, как, например, в Латвии или Чехии.

"Многие пенсионеры переезжают в Болгарию — едут из России, Израиля, Германии. В этой стране можно получить вид на жительство по программе "обеспеченный пенсионер", — пояснил один из россиян, давно живущий в стране.

По этой программе супруг заявителя автоматически получает право проживания, а через пять лет можно оформить пятилетнее ПМЖ. Далее можно претендовать на гражданство. Правда, в последние годы для россиян процедура заметно усложнилась.

"У меня знакомый с российским паспортом живёт в Болгарии лет 20. В прошлом году решил наконец получить гражданство… Отказали из-за русского паспорта", — рассказал собеседник журналистам.

Тем не менее даже без гражданства обладатели ПМЖ пользуются большинством льгот: могут открывать бизнес, покупать недвижимость, свободно передвигаться по стране и странам Шенгена. Исключение — участие в выборах.

Почему не побережье

Многие российские артисты уже давно обзавелись домами и квартирами у Чёрного моря. Однако Алла Пугачёва, по словам местных жителей, вряд ли бы выбрала шумное побережье.

"Ну посудите сами, что на побережье делать Пугачёвой? Летом там толпы россиян, украинцы живут круглый год. Да ей проходу не дадут!" — отметил россиянин с квартирой на берегу моря.

В отличие от курортных зон, где туристический поток не прекращается даже осенью, София и её окрестности дают возможность уединиться. Кроме того, там больше выбора для семей, которые хотят учиться и работать в европейской столице, а не просто проводить отпуск.

"Для жизни — идеально, для работы и учёбы тоже, и для поездок по Европе — тоже. Нет моря, но оно там и не нужно", — пишут пользователи в соцсетях.