По мне, это анекдот: Шнуров поставил точку в спорах об уехавших звёздах

2:49
Шоу-бизнес

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что совершенно равнодушен к судьбе артистов, которые уехали из России после начала специальной военной операции. Об этом сообщает EADaily.

Сергей Шнуров
Фото: duma.gov.ru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International
Сергей Шнуров

"Для меня этой темы просто нет. Люди взрослые, приняли решение, они живут, как хотят", — сказал музыкант.

Шнуров подчеркнул, что не собирается оценивать чужие поступки и политические взгляды. Он смотрит исключительно на результат — на то, что создают люди, а не на то, где они живут.

"Если от них прилетит какой-то интересный культурный продукт — я посмотрю. Пока этого нет. А где они живут, чем занимаются, мне неинтересно", — добавил артист.

Уйти или остаться

Тема уехавших музыкантов остаётся одной из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе. С начала 2022 года страну покинули десятки известных артистов: кто-то уехал на гастроли и решил не возвращаться, кто-то — из-за политической позиции или личных обстоятельств.

В соцсетях образовались два лагеря: одни зрители поддержали их, другие обвинили в предательстве. Шнуров, похоже, стоит особняком — его не интересует борьба мнений и взаимные обвинения.

"По мне, это анекдот. Я не отношусь ни к какому лагерю, я живу своей жизнью", — отметил музыкант.

Артист вне политики

Сергей Шнуров давно выработал собственную стратегию поведения в публичном пространстве. Он всегда был ироничен, остёр на язык и при этом избегал прямых политических заявлений. Его песни часто становились народными цитатниками, в которых грубоватая честность соседствует с философией улицы.

С годами Шнуров превратился из символа бунта в фигуру, которую можно назвать культурным наблюдателем. Он комментирует происходящее — но без лозунгов и категоричности. Его интересуют не позиции, а смысл, не лозунги, а творчество.

Для Шнурова главное — не обсуждать, кто "уехал" или "остался", а продолжать делать музыку, которая откликается людям.

"У меня есть чем заняться"

Сейчас лидер "Ленинграда" сосредоточен на работе. Группа выпускает новые альбомы, Шнуров снимает клипы, продюсирует проекты и периодически появляется в медиа.

"У меня есть чем заняться: альбом, музыка, концерты, новые идеи. А кто где живёт — это их личное дело", — подчеркнул артист.

Эти слова стали своеобразным манифестом независимости. Шнуров не осуждает и не идеализирует — он просто выбирает тишину там, где другие кричат.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
