По мне, это анекдот: Шнуров поставил точку в спорах об уехавших звёздах

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что совершенно равнодушен к судьбе артистов, которые уехали из России после начала специальной военной операции. Об этом сообщает EADaily.

Сергей Шнуров

"Для меня этой темы просто нет. Люди взрослые, приняли решение, они живут, как хотят", — сказал музыкант.

Шнуров подчеркнул, что не собирается оценивать чужие поступки и политические взгляды. Он смотрит исключительно на результат — на то, что создают люди, а не на то, где они живут.

"Если от них прилетит какой-то интересный культурный продукт — я посмотрю. Пока этого нет. А где они живут, чем занимаются, мне неинтересно", — добавил артист.

Уйти или остаться

Тема уехавших музыкантов остаётся одной из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе. С начала 2022 года страну покинули десятки известных артистов: кто-то уехал на гастроли и решил не возвращаться, кто-то — из-за политической позиции или личных обстоятельств.

В соцсетях образовались два лагеря: одни зрители поддержали их, другие обвинили в предательстве. Шнуров, похоже, стоит особняком — его не интересует борьба мнений и взаимные обвинения.

"По мне, это анекдот. Я не отношусь ни к какому лагерю, я живу своей жизнью", — отметил музыкант.

Артист вне политики

Сергей Шнуров давно выработал собственную стратегию поведения в публичном пространстве. Он всегда был ироничен, остёр на язык и при этом избегал прямых политических заявлений. Его песни часто становились народными цитатниками, в которых грубоватая честность соседствует с философией улицы.

С годами Шнуров превратился из символа бунта в фигуру, которую можно назвать культурным наблюдателем. Он комментирует происходящее — но без лозунгов и категоричности. Его интересуют не позиции, а смысл, не лозунги, а творчество.

Для Шнурова главное — не обсуждать, кто "уехал" или "остался", а продолжать делать музыку, которая откликается людям.

"У меня есть чем заняться"

Сейчас лидер "Ленинграда" сосредоточен на работе. Группа выпускает новые альбомы, Шнуров снимает клипы, продюсирует проекты и периодически появляется в медиа.

"У меня есть чем заняться: альбом, музыка, концерты, новые идеи. А кто где живёт — это их личное дело", — подчеркнул артист.

Эти слова стали своеобразным манифестом независимости. Шнуров не осуждает и не идеализирует — он просто выбирает тишину там, где другие кричат.