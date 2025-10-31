По мне, это анекдот: Шнуров поставил точку в спорах об уехавших звёздах

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров заявил, что совершенно равнодушен к судьбе артистов, которые уехали из России после начала специальной военной операции. Об этом сообщает EADaily.
"Для меня этой темы просто нет. Люди взрослые, приняли решение, они живут, как хотят", — сказал музыкант.
Шнуров подчеркнул, что не собирается оценивать чужие поступки и политические взгляды. Он смотрит исключительно на результат — на то, что создают люди, а не на то, где они живут.
"Если от них прилетит какой-то интересный культурный продукт — я посмотрю. Пока этого нет. А где они живут, чем занимаются, мне неинтересно", — добавил артист.
Тема уехавших музыкантов остаётся одной из самых обсуждаемых в шоу-бизнесе. С начала 2022 года страну покинули десятки известных артистов: кто-то уехал на гастроли и решил не возвращаться, кто-то — из-за политической позиции или личных обстоятельств.
В соцсетях образовались два лагеря: одни зрители поддержали их, другие обвинили в предательстве. Шнуров, похоже, стоит особняком — его не интересует борьба мнений и взаимные обвинения.
"По мне, это анекдот. Я не отношусь ни к какому лагерю, я живу своей жизнью", — отметил музыкант.
Сергей Шнуров давно выработал собственную стратегию поведения в публичном пространстве. Он всегда был ироничен, остёр на язык и при этом избегал прямых политических заявлений. Его песни часто становились народными цитатниками, в которых грубоватая честность соседствует с философией улицы.
С годами Шнуров превратился из символа бунта в фигуру, которую можно назвать культурным наблюдателем. Он комментирует происходящее — но без лозунгов и категоричности. Его интересуют не позиции, а смысл, не лозунги, а творчество.
Для Шнурова главное — не обсуждать, кто "уехал" или "остался", а продолжать делать музыку, которая откликается людям.
Сейчас лидер "Ленинграда" сосредоточен на работе. Группа выпускает новые альбомы, Шнуров снимает клипы, продюсирует проекты и периодически появляется в медиа.
"У меня есть чем заняться: альбом, музыка, концерты, новые идеи. А кто где живёт — это их личное дело", — подчеркнул артист.
Эти слова стали своеобразным манифестом независимости. Шнуров не осуждает и не идеализирует — он просто выбирает тишину там, где другие кричат.
