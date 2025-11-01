Мурашки бегали по телу: Прохор Шаляпин вспомнил, как подбирал евро на сцене рядом с Шакирой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
4:14
Шоу-бизнес

В начале творческого пути артисты часто сталкиваются с неожиданными ситуациями, и не всегда они выглядят гламурно. История, которой поделился шоумен Прохор Шаляпин, — наглядный пример того, как за блеском сцены скрываются простые человеческие моменты. Он вспомнил 2007 год, когда вместе с Филиппом Киркоровым и Дмитрием Колдуном оказался на одном мероприятии с мировой звездой Шакирой. И хотя выступление проходило в роскошной Ницце, для самих артистов это был совсем не праздник роскоши.

Прохор Шаляпин
Фото: commons.wikimedia.org by Александр Гурешов, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Прохор Шаляпин

"И представьте: там 500-евровые купюры только вышли, как сейчас помню, вот так кидали на сцену, и мы вот так ползали. Мы были нищие в то время", — рассказал Прохор Шаляпин в шоу "Элита среднего качества".

Деньги на сцене и молодость без глянца

Шаляпин признался, что в те годы многие артисты только начинали свой путь и жили весьма скромно. Зарплаты не позволяли даже мечтать о той жизни, которую сейчас приписывают звёздам. Но именно в тот вечер, когда публика начала бросать на сцену новые 500-евровые купюры, молодые исполнители испытали настоящий шок.

Они не воспринимали этот жест как элемент шоу — это был шанс хоть немного улучшить своё финансовое положение. Артисты буквально подбирали деньги, не задумываясь о гордости или приличиях. Сегодня это может показаться смешным, но тогда ситуация казалась абсолютно естественной, и Шаляпин вспоминает, что те эмоции до сих пор живы в его памяти.

Певец добавил, что у него бежали по телу мурашки, когда на сцену сыпались деньги. Несмотря на прошедшие годы и успех, многое в его восприятии жизни не изменилось, поэтому он не стесняется говорить о прошлом.

За кулисами роскоши

Публика редко задумывается, что у артистов бывает разный период — взлёты и падения, моменты отчаяния и радости. В 2000-х, особенно для молодых исполнителей, путь к сцене был трудным. Не все имели поддержку продюсеров или крупные контракты.

Выступления за границей, особенно на частных вечеринках, становились не только источником заработка, но и возможностью показать себя. Иногда — буквально ценой собственного достоинства. Ведь когда на сцену бросают деньги, каждый решает сам: пройти мимо или поднять их, чтобы оплатить билет домой.

Для Шаляпина этот эпизод стал символом времени, когда российская эстрада только начинала открываться для внешнего мира. Артисты работали за идею, а не за гонорары. Сама возможность петь рядом с такими звёздами, как Шакира, казалась невероятной удачей.

Начало пути: от "праздника бедности" к признанию

2007 год был для многих российских исполнителей переходным. Музыкальная индустрия стремительно менялась: появлялись новые форматы шоу, телевидение активно продвигало молодых звёзд. Но за внешним блеском скрывались проблемы — отсутствовали спонсоры, а гонорары часто задерживали.

Шаляпин, как и его коллеги, прошёл через это. Он не раз говорил, что успех пришёл к нему не сразу и дался тяжёлым трудом. Даже когда он начал появляться на телеэкранах, бытовые трудности оставались частью его реальности. Поэтому момент, когда под ногами лежали 500 евро, воспринимался почти как знак судьбы.

Как живут артисты сегодня

С тех времён многое изменилось. Современные артисты имеют доступ к продюсерским центрам, контрактам, рекламным интеграциям и социальным сетям. Но, как признаются многие звёзды, даже сейчас за сценическим блеском скрывается нестабильность.

Шаляпин в своих интервью неоднократно подчёркивал, что материальное благополучие не гарантирует счастья и внутренней свободы. Возможно, именно поэтому он так тепло вспоминает времена, когда каждая купюра, упавшая на пол, имела реальную ценность.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
