Обвинён в том, чего не говорил: Соседов разоблачил журналистов, устроивших шоу с его именем

2:41
Шоу-бизнес

Между музыкальным критиком Сергеем Соседовым и певицей Люсей Чеботиной разгорелся неожиданный конфликт. Всё началось с того, что сообщалось, будто Соседов в одном из интервью высказал мнение о певице, называя её "сплошной серостью и пошлостью". Он заявил, что Чеботиной не место на сцене, и это стало темой обсуждения в СМИ. В ответ певица назвала критику некомпетентной и выразила недовольство по поводу его высказываний, потребовав перестать упоминать её имя.

Сергей Соседов
Фото: flickr.com by Alexander Plushev, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Сергей Соседов

Реакция Люси Чеботиной

Люся Чеботина выразила негодование по поводу высказываний критика в свой адрес. Она заявила, что мнение, высказанное Соседовым, говорит о его некомпетентности. По словам Люси, перед тем как делать выводы о её профессионализме, критики должны более тщательно проверять информацию.

Чеботина добавила, что всегда поёт без фонограммы, а публика любит её песни и с удовольствием ходит на её концерты.

Позиция Соседова: разъяснение недоразумений

Сергей Соседов не оставил это без внимания и пояснил свою позицию в интервью для "МК". Он отметил, что многие из высказываний, якобы принадлежащих ему, являются выдумками, которые приписаны ему неизвестными авторами. Он подчеркнул, что никогда не был на концерте Чеботиной, следовательно, не мог бы утверждать, поёт ли она под фонограмму или вживую.

"Многое из того, что растиражировалось якобы от моего имени в отношении Чеботиной, — чистая выдумка какого-то глупого писаки", — сказал Сергей Соседов.

Соседов также уточнил, что никогда не комментировал выступления Чеботиной на шоу "Суперстар", так как это запрещено контрактом. Кроме того, он не припоминает её исполнения на шоу, но запомнил, что певица сидела рядом с ним и произвела хорошее впечатление.

Что вызвало недоразумение?

Соседов пояснил, что фразы о "серости" и "пошлости", а также другие выражения, которые были приписаны ему, давно не входят в его лексикон. Он также отметил, что термин "тюнинг вокала" и другие профессиональные выражения, малопонятные широкой аудитории, не являются частью его речи. Сергей также сообщил, что давно не пишет статей и что материалы, публикующиеся от его имени, основаны на устных комментариях, которые потом подвергаются редактированию и часто искажаются.

"Слова "серость" и "пошлость" я давно не употребляю в медиапространстве, поскольку они слишком затёрты", — отметил Сергей Соседов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
