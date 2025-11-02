Тошнит уже: какой абсурдный запрет Госдумы возмутил Прохора Шаляпина

Певца Прохора Шаляпина вывели из себя очередные инициативы представителей Государственной Думы.
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов выразил недовольство по поводу практики употребления попкорна во время киносеансов. Он отметил, что это не соответствует культурным традициям и нормам.
По словам Певцова, попкорн в кинотеатрах — это чуждая практика.
"Откуда это пришло — попкорн? Это не наше. Мы всегда приходили в кино, радовались, смотрели его. Но, извините, жрать было неприлично во время просмотра. А сейчас — пожалуйста", — выразил своё недовольство Певцов.
Под данной новостью оставил свой комментарий Шаляпин
"Надо уже запретить запрещать наконец-то. Тошнит страну от бесконечных запретов", — выразил своё мнение артист.
