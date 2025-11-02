Тошнит уже: какой абсурдный запрет Госдумы возмутил Прохора Шаляпина

1:00 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певца Прохора Шаляпина вывели из себя очередные инициативы представителей Государственной Думы.

Фото: Designed by Freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Просмотр фильма

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов выразил недовольство по поводу практики употребления попкорна во время киносеансов. Он отметил, что это не соответствует культурным традициям и нормам.

По словам Певцова, попкорн в кинотеатрах — это чуждая практика.

"Откуда это пришло — попкорн? Это не наше. Мы всегда приходили в кино, радовались, смотрели его. Но, извините, жрать было неприлично во время просмотра. А сейчас — пожалуйста", — выразил своё недовольство Певцов.

Под данной новостью оставил свой комментарий Шаляпин

"Надо уже запретить запрещать наконец-то. Тошнит страну от бесконечных запретов", — выразил своё мнение артист.

Ранее Прохор Шаляпин высказался о певице Алле Пугачёвой.