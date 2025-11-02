Проблемы Чёрного моря: Юрий Лоза бьёт тревогу — узнайте, в чём опасность

Певца Юрия Лозу обеспокоила ситуация на Чёрном море. Артист объяснил, что его тревожит.
Автор и исполнитель хита "Плот", по его признанию, каждый год старается провести как можно больше времени у его побережья Чёрного моря, а также периодически следит за публикациями крымчан.
О проблемах, таких как загрязнение мазутом и нашествие медуз, он уже писал, но есть и другие важные вопросы. Певец обратил внимания на слова рыбака из Керчи Анатолия Скрипниченко, который считает, что рыболовных судов в Крыму слало заметно меньше.
"Три года назад барабульку ловили сотни предприятий, теперь — два десятка. Рыба есть, но вылавливать некому", — приводит артист слова рыбака.
Лоза подчеркивает, что нам нужно научиться более ответственно относиться к этому удивительному водоёму и к тем, кто живёт в его окрестностях. Он отметил, что другого такого места у нас нет, а северные и восточные моря не могут сравниться с Чёрным по климату и природе.
