Нас это только укрепило: Жасмин раскрыла неожиданный секрет отношений с Иланом Шором

Шоу-бизнес

Жасмин и Илан Шор — одна из самых стабильных пар российской эстрады, несмотря на насыщенный график и жизнь, которая часто требует разлук. В интервью порталу "Страсти" певица раскрыла личные принципы, которые помогают их отношениям оставаться крепкими и гармоничными на протяжении 15 лет.

Фото: kremlin.ru by Пресс-служба Президента России, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Жасмин

Понимание и прощение — основа любви

Для Жасмин любовь — это не только сильные чувства, но и глубокое понимание партнёра. Как и в любом браке, у них были сложности, но главное, что с самого начала они стремились сохранить взаимное доверие и тепло в отношениях.

"Знаете, для меня любовь — это в первую очередь умение понимать, прощать и не терять нежность даже в самые сложные моменты. Конечно, у нас, как и у всех, были свои сложности — жизнь всегда испытывает чувства на прочность. Но нам с самого начала было важно сохранить тепло, доверие и нашу любовь", — сказала певица.

Расстояние укрепляет отношения

Иногда тяжёлые обстоятельства, такие как плотный график и жизнь в разных странах, могут поставить под угрозу отношения. Но, по словам Жасмин, такие испытания, наоборот, укрепили её союз с Шором.

"Плотный график и частая жизнь в разных странах, как ни странно, не ослабили, а только укрепили наши отношения. Когда у тебя мало свободного времени, начинаешь по-настоящему дорожить каждой минутой, проведённой с любимым человеком", — призналась певица.

Благодарность за поддержку

Жасмин поделилась своими чувствами благодарности к судьбе за их союз и за Илана, который стал для неё надёжной опорой. Для неё он стал не просто супругом, а человеком, с которым можно преодолеть любые трудности.

"Я очень благодарна судьбе за нашу семью и за то, что рядом со мной человек, который стал моей каменной стеной, моим чувством безопасности. В этом, наверное, и есть главный секрет", — добавила артистка.