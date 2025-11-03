Кукольная милота: как Пэрис Хилтон украсила праздник семейной фотосессией в стиле История игрушек

Актриса и модель Пэрис Хилтон устроила семейную фотосессию, воплотив образы из мультфильма "История игрушек".
Американская звезда и семейный канал "История игрушек" создали удивительные костюмы для Хэллоуина. Пэрис поделилась милыми снимками, на которых она в костюме, вдохновлённом популярным мультфильмом, вместе с семьёй.
Она нарядила супруга в ковбоя Вуди, а детей в супергероя Базз Лайтера и маленькой Бо Пип. Сама она предстала в костюме пастушки.
Муж знаменитости — предприниматель Картер Реум, с которым Пэрис Хилтон поженилась в ноябре 2021 года. Дети пары появились на свет в 2023 году с помощью суррогатного материнства: Феникс Баррон Хилтон Реум родился в январе 2023 года. Лондон Мэрилин Хилтон Реум родилась в ноябре 2023 года.
