Кукольная милота: как Пэрис Хилтон украсила праздник семейной фотосессией в стиле История игрушек

Актриса и модель Пэрис Хилтон устроила семейную фотосессию, воплотив образы из мультфильма "История игрушек".

Модель Пэрис Хилтон с семьёй

Американская звезда и семейный канал "История игрушек" создали удивительные костюмы для Хэллоуина. Пэрис поделилась милыми снимками, на которых она в костюме, вдохновлённом популярным мультфильмом, вместе с семьёй.

Она нарядила супруга в ковбоя Вуди, а детей в супергероя Базз Лайтера и маленькой Бо Пип. Сама она предстала в костюме пастушки.

Муж знаменитости — предприниматель Картер Реум, с которым Пэрис Хилтон поженилась в ноябре 2021 года. Дети пары появились на свет в 2023 году с помощью суррогатного материнства: Феникс Баррон Хилтон Реум родился в январе 2023 года. Лондон Мэрилин Хилтон Реум родилась в ноябре 2023 года.

