Александр Рыбак и его русская бабушка: какой мудрый совет пенсионерка дала знаменитому внуку

Норвежский музыкант и победитель конкурса "Евровидение" Александр Рыбак показал свою русскую бабушку.
Рыбак опубликовал в социальных сетях видео с русскоговорящей бабушкой. Вместе они прочитали стихи поэта Эдуарда Асадова "Лет на двадцать-двадцать пять".
"Бабушка напомнила о мудрых стихах! В этом стихотворении сказано: Если хочешь прожить долго, нужно больше получать удовольствие, чем от работы! Потому что когда ты умрешь, работа все равно останется", - объяснил музыкант.
Норвежский исполнитель и музыкант имеет русско-белорусские корни. Он появился на свет 13 мая 1986 года в Минске в семье музыкантов: его мать — пианистка, а отец — скрипач.
В 2009 году его отец сообщил, что у Александра есть русские корни. Мать и тётя артиста проживают в Псковской области.
