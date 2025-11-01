Кукуха рулит: Кудрявцева рассказала, какая черта характера делает её невыносимой

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, что её склад характера очень мешает ей жить. Страдают от этого и те, кто окружает звезду ТВ.
Знаменитость призналась, что является перфекционистом, отчего её жизнь становится невыносимой.
"Ну помимо чашек в одну сторону, майки по полочкам в ровную стопку и не дай Бог развод от воды на зеркале, например — я не усну. Я возьму тряпку и пойду мыть, перекладывать, чистить и тд. Родные с моей кукухой уже свыклись. Но это же касается всего. Работы в том числе", — написала Лера в своём Telegram-канале.
Она отметила, что не выносит, когда работу выполняют спустя рукава. Звезда тут же ставит ультиматум — либо выполняй обязанности на 100%, либо иди домой и наслаждайся жизнью.
Психологи дают несколько рекомендаций, которые могут помочь справиться с перфекционизмом:
Если справиться с перфекционизмом самостоятельно не получается, стоит обратиться к психологу.
В ясный полдень небо манит взглядом: золотистый шар Солнца кажется уютным спутником, а Луна — скромным акцентом на фоне лазури.