Кукуха рулит: Кудрявцева рассказала, какая черта характера делает её невыносимой

Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, что её склад характера очень мешает ей жить. Страдают от этого и те, кто окружает звезду ТВ.

Фото: commons.wikimedia.org by Alexey Yushenkov / Алексей Юшенков, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Лера Кудрявцева

Знаменитость призналась, что является перфекционистом, отчего её жизнь становится невыносимой.

"Ну помимо чашек в одну сторону, майки по полочкам в ровную стопку и не дай Бог развод от воды на зеркале, например — я не усну. Я возьму тряпку и пойду мыть, перекладывать, чистить и тд. Родные с моей кукухой уже свыклись. Но это же касается всего. Работы в том числе", — написала Лера в своём Telegram-канале.

Она отметила, что не выносит, когда работу выполняют спустя рукава. Звезда тут же ставит ультиматум — либо выполняй обязанности на 100%, либо иди домой и наслаждайся жизнью.

Психологи дают несколько рекомендаций, которые могут помочь справиться с перфекционизмом:

Признать наличие проблемы. Осознание того, что перфекционизм мешает жить, — первый шаг к изменениям и работе над собой.

Ставить реалистичные цели. Например, вместо стремления "сделать всё идеально", можно поставить цель "завершить задачу на 80% и двигаться дальше".

Разрешить себе допускать ошибки. Ошибки — это не катастрофа, а ценный урок. Чем раньше вы осознаете это, тем легче будет преодолеть страх перед началом.

Сосредотачиваться на процессе, а не на результате. Наслаждайтесь самим процессом работы, не зацикливаясь исключительно на конечном результате.

Прекратить сравнивать себя с другими. Это только усиливает чувство неполноценности.

Если справиться с перфекционизмом самостоятельно не получается, стоит обратиться к психологу.