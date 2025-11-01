Кукуха рулит: Кудрявцева рассказала, какая черта характера делает её невыносимой

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Телеведущая Лера Кудрявцева объяснила, что её склад характера очень мешает ей жить. Страдают от этого и те, кто окружает звезду ТВ.

Знаменитость призналась, что является перфекционистом, отчего её жизнь становится невыносимой.

"Ну помимо чашек в одну сторону, майки по полочкам в ровную стопку и не дай Бог развод от воды на зеркале, например — я не усну. Я возьму тряпку и пойду мыть, перекладывать, чистить и тд. Родные с моей кукухой уже свыклись. Но это же касается всего. Работы в том числе", — написала Лера в своём Telegram-канале.

Она отметила, что не выносит, когда работу выполняют спустя рукава. Звезда тут же ставит ультиматум — либо выполняй обязанности на 100%, либо иди домой и наслаждайся жизнью.

Психологи дают несколько рекомендаций, которые могут помочь справиться с перфекционизмом:

  • Признать наличие проблемы. Осознание того, что перфекционизм мешает жить, — первый шаг к изменениям и работе над собой.
  • Ставить реалистичные цели. Например, вместо стремления "сделать всё идеально", можно поставить цель "завершить задачу на 80% и двигаться дальше".
  • Разрешить себе допускать ошибки. Ошибки — это не катастрофа, а ценный урок. Чем раньше вы осознаете это, тем легче будет преодолеть страх перед началом.
  • Сосредотачиваться на процессе, а не на результате. Наслаждайтесь самим процессом работы, не зацикливаясь исключительно на конечном результате.
  • Прекратить сравнивать себя с другими. Это только усиливает чувство неполноценности.

Если справиться с перфекционизмом самостоятельно не получается, стоит обратиться к психологу.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
