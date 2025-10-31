Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Обрезка деревьев в ноябре: секреты, которые сделают ваш сад здоровым и красивым
Осень пахнет корицей: простые десерты, которые превращают вечер в праздник тепла и уюта
Змеи раскрыли секрет безболезненной подагры: природа нашла то, что не смогла медицина
С 10 ноября ожидается интенсивный удар ОРВИ: высокая плотность населения сыграет злую шутку
Шок-цена за квартиру: Москва ставит рекорды на вторичном рынке жилья
Запах из контейнера? Один простой раствор убирает его за 10 минут — без химии
Волшебный порошок силы: как креатин заряжает мышцы — главное не забыть одну мелочь
Брюки, которые стройнят: 5 моделей, которые ты захочешь носить этой осенью
Заряд уходит, как песок сквозь пальцы: какие электромобили теряют мощность быстрее остальных

Чёрное стало белым: Слава перевернула представление о сценическом образе одним движением руки

3:20
Шоу-бизнес

Недавнее выступление певицы Славы на сцене вызвало бурю эмоций среди поклонников. Артистка, известная своим уникальным голосом и яркими концертными номерами, вновь удивила зрителей. Во время исполнения своего хита "Одиночество" певица разорвала на себе длинное чёрное платье, что мгновенно привлекло внимание всех присутствующих в зале. Однако, как пояснила сама Слава, этот неожиданный поступок не был случайностью. Всё было заранее продумано и тщательно подготовлено командой артистки.

Слава
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Слава

Наряд как часть шоу

Слава, несмотря на свой опыт и профессионализм, всегда старается удивить зрителей чем-то новым. На этот раз она выбрала эффектный ход — разорвать платье на сцене. В момент исполнения песни наряд певицы, выполненный в классическом чёрном цвете, был неожиданно порван, и она осталась в белом костюме, что стало настоящим шоком для зрителей. Однако, как пояснила сама певица, это было задумано заранее режиссёром шоу и не было случайным моментом.

Платье, которое использовалось для номера, было выполнено из необычной ткани. По словам Славы, ткань была специально подобрана так, чтобы её было легко повредить. Видео произошедшего опубликовал Telegram-канал "Светский хроник".

"Было три варианта. Первый порвался, второй тоже. И у нас остался один вариант. Я очень переживала, чтобы оно не порвалось заранее", — рассказала Слава.

Подготовка к сценическому эффекту

Подготовка к такому необычному шоу-трюку требует внимательной и детализированной работы с костюмами и постановкой. Для того чтобы эффект порванного платья выглядел натурально и органично, была разработана специальная схема: с самого начала выступления на зрителей должно было произвести впечатление элегантное и стильное платье, а в кульминационный момент оно должно было быть разорвано, превращая концерт в нечто по-настоящему театральное.

Артистка признаётся, что, несмотря на тщательную подготовку, волнение всё же присутствовало. Это естественно для любой артистки, ведь в таких моментах вся подготовка зависит не только от её профессионализма, но и от работы команды, от точности всех технических моментов.

Слава и её шоу

Слава всегда отличалась яркими и эмоциональными выступлениями, полными экспрессии и харизмы. Каждое её выступление — это не только музыкальный номер, но и настоящая театрализованная постановка, где внимание зрителей привлекают не только песни, но и визуальные эффекты. Её творческий путь не раз был отмечен многочисленными наградами и признанием поклонников, и такие нестандартные решения в её шоу только подчёркивают её уникальность как артиста.

Певица уверена, что каждый концерт должен быть особенным и что для того, чтобы оставить неизгладимое впечатление, важно использовать неожиданные элементы. Это придаёт её выступлениям интригу и не даёт зрителям расслабиться. Каждый момент должен быть полон эмоций как на сцене, так и за её пределами.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Происшествия
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Наука и техника
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Популярное
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale

Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.

Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Они не вырастают никогда: крошечные породы кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Карманников не боятся, в метро не толкаются: идеальные города для жизни и отдыха с подвохом Игорь Буккер Тайный замысел Трампа: раскроет ли Пентагон новое супероружие. Интрига нарастает Любовь Степушова Секреты зимнего посева: что посадить в ноябре для великолепного весеннего урожая Валерия Жемчугова
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Мыши в панике: две капли — и вся армия грызунов бежит. Новый способ защитить участок без яда
Последние материалы
Не повторяйте за спортсменами: как популярная сушка может вредить вашему здоровью
Роскошь без ремонта: один приём делает даже крошечную ванную достойной журнала
Ломкость волос больше не проблема: ешьте эти продукты для здоровых локонов
Ночные слёзы и капризы: как пережить прорезывание зубов без боли и стресса
Ирина Горбачёва раскрыла страшную тайну детства: молчание сломало её жизнь
В Новосибирске открыли сезон охоты: чёрных кошек ищут для мрачных ритуалов
Гарнир, который ведёт двойную игру: с виду сладкий и безобидный, а на вкус — с огоньком
Фары, которые дышали пламенем: как риск и огонь зажгли эру автомобильного света
Осадочек остался: Юрий Лоза рассказал жуткие истории о репрессированных родственниках
Золото будущего: Россия нашла ключ к промышленному производству лития
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.