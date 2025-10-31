Разборки продолжаются: почему Соседов считает, что Люсе Чеботиной нужен курс психотерапии

1:34 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Музыкальный критик Сергей Соседов предложил певице Люсе Чеботиной обратиться к психологу из-за неумения прислушиваться к критическим замечаниям.

Фото: ВК-аккаунт Люси Чеботиной by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Люся Чеботина

Недавно разгорелся скандал между Соседовым и Чеботиной. Эксперт в сфере шоу-бизнеса выразил мнение, что у певицы отсутствуют вокальные данные, а её образы он назвал вульгарными.

Звезда не оставила это без внимания, заявив, что не нуждается в советах критика и посоветовав ему "протереть глаза", поскольку она никогда не появлялась на сцене в откровенных нарядах.

Соседов, в свою очередь, тоже не прошел мимо слов артистки. По его мнению, Чеботина — яркий пример человека, который не способен воспринимать объективную критику.

"Ей просто внушили, что она крутая, талантливая, умная и так далее. Я могу продолжать этот список. Но правда остаётся неизменной: у неё нет силы в голосе, возможно, есть некоторые вокальные данные, но они на очень начальном уровне", — цитирует слова критика Общественная Служба Новостей.

Он подчеркнул, что указывает на недостатки певицы, чтобы та изменилась в лучшую сторону. Он считает, что Чеботиной следует пройти курс психотерапии, чтобы проще относиться к критическим замечаниям.

"Она должна быть благодарна, что о ней говорят и пишут. А не устраивать скандал по пустякам", — подчеркнул критик.

Соседов добавил, что больше не намерен обсуждать карьеру и способности Чеботиной.