Разборки продолжаются: почему Соседов считает, что Люсе Чеботиной нужен курс психотерапии

Музыкальный критик Сергей Соседов предложил певице Люсе Чеботиной обратиться к психологу из-за неумения прислушиваться к критическим замечаниям.
Недавно разгорелся скандал между Соседовым и Чеботиной. Эксперт в сфере шоу-бизнеса выразил мнение, что у певицы отсутствуют вокальные данные, а её образы он назвал вульгарными.
Звезда не оставила это без внимания, заявив, что не нуждается в советах критика и посоветовав ему "протереть глаза", поскольку она никогда не появлялась на сцене в откровенных нарядах.
Соседов, в свою очередь, тоже не прошел мимо слов артистки. По его мнению, Чеботина — яркий пример человека, который не способен воспринимать объективную критику.
"Ей просто внушили, что она крутая, талантливая, умная и так далее. Я могу продолжать этот список. Но правда остаётся неизменной: у неё нет силы в голосе, возможно, есть некоторые вокальные данные, но они на очень начальном уровне", — цитирует слова критика Общественная Служба Новостей.
Он подчеркнул, что указывает на недостатки певицы, чтобы та изменилась в лучшую сторону. Он считает, что Чеботиной следует пройти курс психотерапии, чтобы проще относиться к критическим замечаниям.
"Она должна быть благодарна, что о ней говорят и пишут. А не устраивать скандал по пустякам", — подчеркнул критик.
Соседов добавил, что больше не намерен обсуждать карьеру и способности Чеботиной.
