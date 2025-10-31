Сквозь толпу равнодушия: Собчак поражена поступком жены Урганта – вот что произошло

Ксения Собчак стала участницей небольшого происшествия во время показа коллекции бренда Ushatava. Телеведущая рассказала в своём Telegram-канале о том, как потеряла любимые очки из сумки.

Фото: commons.wikimedia.org by DedaSasha, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иван Ургант

Из всех гостей, сидевших напротив, только одна женщина заметила и сообщила ей об этом. Этой участницей оказалась Наталья Кикнадзе — супруга Ивана Урганта.

"Из всех гостей, сидящих напротив на показе, только она сигнализировала мне, что любимые очки выпали из сумки… Человечище!" — написала Собчак.

Наталья Кикнадзе замужем за Иваном Ургантом 20 лет, пара воспитывает двоих общих детей. Телеведущий неоднократно отмечал, что поддерживает тёплые отношения и с детьми супруги от предыдущего брака.