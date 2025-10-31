Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Ночные тусовки Биковича: как актёр проводит время с сыном

Милош Бикович в беседе с Мадонной Мур приоткрыл завесу тайны над своей семейной жизнью. Актёр, обычно избегающий публичности, рассказал о принципах отцовства и времени, которое проводит с сыном.

Милош Бикович
Фото: commons.wikimedia.org by Medija centar Beograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Милош Бикович

Артист отметил, что то время, которое он проводит с малышом, принадлежит только наследнику, поэтому он не имеет права отдавать его другим людям. По словам Биковича, он полностью сосредоточен на общении с сыном во время их встреч.

Особенностью их отношений стали ночные пробуждения, которые актёр превратил в особый ритуал.

"У меня свои тусовки с сыном ночью, в три часа, когда он просыпается. У нас и караоке есть — мы слушаем музыку, и танцы у нас есть", — с юмором рассказал артист.

Напомним, в январе 2024 года Бикович и его избранница Ивана Малич впервые стали родителями. Имя ребёнка официально не раскрывалось, хотя СМИ сообщали, что мальчика назвали Василием. 

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
