Ночные тусовки Биковича: как актёр проводит время с сыном

1:03 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Милош Бикович в беседе с Мадонной Мур приоткрыл завесу тайны над своей семейной жизнью. Актёр, обычно избегающий публичности, рассказал о принципах отцовства и времени, которое проводит с сыном.

Фото: commons.wikimedia.org by Medija centar Beograd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Милош Бикович

Артист отметил, что то время, которое он проводит с малышом, принадлежит только наследнику, поэтому он не имеет права отдавать его другим людям. По словам Биковича, он полностью сосредоточен на общении с сыном во время их встреч.

Особенностью их отношений стали ночные пробуждения, которые актёр превратил в особый ритуал.

"У меня свои тусовки с сыном ночью, в три часа, когда он просыпается. У нас и караоке есть — мы слушаем музыку, и танцы у нас есть", — с юмором рассказал артист.

Напомним, в январе 2024 года Бикович и его избранница Ивана Малич впервые стали родителями. Имя ребёнка официально не раскрывалось, хотя СМИ сообщали, что мальчика назвали Василием.