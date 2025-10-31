Лепс требует особого: инсайдеры раскрыли детали райдера певца — несколько литров элитного алкоголя

В райдере народного артиста России Григория Лепса обнаружены специфические требования к обеспечению гастрольной деятельности.
Согласно информации, опубликованной Telegram‑каналом Mash, документ содержит детальные условия пребывания и обслуживания исполнителя.
Артист настаивает на перелётах бизнес‑классом. Для перемещения по городу предусмотрены автомобили премиум‑класса не старше 2020 года выпуска:
Mercedes S 222-223;
Mercedes GLS;
BMW Series 7 или X7;
Lexus LX или LS.
При этом в салоне допускается курение. Проживание певца должно быть организовано в отелях категории "пять звёзд". Для сопровождающей команды предусмотрены билеты эконом‑класса и номера стандартной категории.
Суточные выплаты распределяются следующим образом:
Григорий Лепс — рублей;
директор — рублей;
члены команды — по рублей.
Гонорар за выступление составляет рублей.
В перечень обязательных позиций входят:
бутылка элитного французского вина;
бутылка виски 12‑летней выдержки (общий объём алкоголя — л);
питьевая вода;
еда;
сырые куриные яйца (для поддержания голосовых связок);
отдельное место для врача‑фониатра (оплата — рублей за концерт).
Ранее Григорий Лепс комментировал сообщения о проблемах со здоровьем во время выступления в Казани. До этого, после концерта во Владивостоке октября, артист обратился за экстренной медицинской помощью из‑за серьёзного отравления. В сети также появилось видео с фрагментами скандального выступления, где певец демонстрирует неустойчивую походку, курит на сцене и совершает нестандартные действия (например, целует охранников в макушки).
Pravda.Ru публикует перевод материала американского Military Watch о переговорах Киева с Парижем по поставке Rafale.