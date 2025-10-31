Лепс требует особого: инсайдеры раскрыли детали райдера певца — несколько литров элитного алкоголя

В райдере народного артиста России Григория Лепса обнаружены специфические требования к обеспечению гастрольной деятельности.

Фото: Own work by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ григорий лепс

Согласно информации, опубликованной Telegram‑каналом Mash, документ содержит детальные условия пребывания и обслуживания исполнителя.

Транспорт и проживание

Артист настаивает на перелётах бизнес‑классом. Для перемещения по городу предусмотрены автомобили премиум‑класса не старше 2020 года выпуска:

Mercedes S 222-223;

Mercedes GLS;

BMW Series 7 или X7;

Lexus LX или LS.

При этом в салоне допускается курение. Проживание певца должно быть организовано в отелях категории "пять звёзд". Для сопровождающей команды предусмотрены билеты эконом‑класса и номера стандартной категории.

Финансовые условия

Суточные выплаты распределяются следующим образом:

Григорий Лепс — 30 000 рублей;

директор — 15 000 рублей;

члены команды — по 5 000 рублей.

Гонорар за выступление составляет 15 000 000 рублей.

Требования к гримерке

В перечень обязательных позиций входят:

бутылка элитного французского вина;

бутылка виски 12‑летней выдержки (общий объём алкоголя — 4 л);

питьевая вода;

еда;

сырые куриные яйца (для поддержания голосовых связок);

отдельное место для врача‑фониатра (оплата — 5 000 рублей за концерт).

Ранее Григорий Лепс комментировал сообщения о проблемах со здоровьем во время выступления в Казани. До этого, после концерта во Владивостоке 19 октября, артист обратился за экстренной медицинской помощью из‑за серьёзного отравления. В сети также появилось видео с фрагментами скандального выступления, где певец демонстрирует неустойчивую походку, курит на сцене и совершает нестандартные действия (например, целует охранников в макушки).