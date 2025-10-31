Лечение не помогло: почему Алана Мамаева винит Кержакова в зависимости дочери

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:47
Шоу-бизнес

Модель и блогер Алана Мамаева заявила, что футболист Александр Кержаков повлиял на то, что его дочь впала в зависимость от запрещённых веществ.

Футболист Александр Кержаков
Фото: ВК-аккаунт Александра Кержакова by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Футболист Александр Кержаков

В своём Telegram-канале "Не нам судить, но мы обсудим!" Мамаева поделилась своим мнением по поводу проблем с наследницей Кержакова.

42-летний спортсмен три года назад снова женился. Недавно бывшая супруга Кержакова, Милана Тюльпанова, сообщила, что он и его новая жена ждут ребёнка, который станет четвёртым для футболиста.

У Кержакова есть 20-летняя дочь Дарья, которая, столкнулась с зависимостью от запрещённых веществ и прошла курс лечения. Тюльпанова рассказала, что лечение девушки не особо помогло.

Мамаева не скрывает, что потрясена отношениями Кержакова с его бывшими женами.

"Касательно Кержакова и его дочки: я думаю, что-то, что он создал после развода, повлияло на ребёнка, и именно поэтому она сейчас находится вот в таком состоянии", — высказалась Мамаева.

В свою очередь, блогер Мария Погребняк тоже резко выразила мнение о Кержакове. По её словам, если бы она была на месте одной из его жен, она бы сразу сбежала.

Сам Кержаков при этом предпочитает не реагировать на такие обвинения. Точно так же молчит его нынешняя супруга. Ранее она часто писала о своём муже тёплые слова, подчеркивая, что он для неё — лучший мужчина.

Ранее Погребняк пристыдила стилиста Николая Овечкина, которого уличили в недобросовестном поведении со звёздными клиентами.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
