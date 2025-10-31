Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Возвращение Никиты Преснякова в Россию: что мешает внуку Пугачёвой попрощаться с США

Шоу-бизнес

Певец Никита Пресняков собирается вернуться в Россию, что вызвало волну обсуждений в Сети.

Его отец, певец Владимир Пресняков, сообщил об этом на церемонии награждения на премии "Золотой граммофон". Артист поделился, что с нетерпением ждёт возвращения сына. По его словам, Никите нужно завершить дела в Америке, так как у него там хороший контракт, и поэтому он не может просто так уехать.

"Ему надо закончить свои дела", — объяснил артист.

Пресняков также выразил гордость за сына, отметив, что Никита стойко пережил развод. Он рассказал, что сам был переживающим за развод с матерью Никиты.

"У меня был плохим этот этап," — вспоминал он.

Напоминаем, что в конце августа стало известно о разводе Никиты Преснякова и Алёны Красновой.

Внук певицы Аллы Пугачёвой жил в США, где получал образование в Нью-Йоркской киноакадемии с 2004 по 2009 год, после чего вернулся в Россию и стал активно работать в шоу-бизнесе: снимался в фильмах, участвовал в различных телешоу и занимался музыкой. Он покинул РФ после начала СВО.

После переезда в США Пресняков стал заниматься созданием видеоклипов и работал с известной кантри-певицей Долли Партон. Он также работает режиссёром и творит под псевдонимом Ник Прес.

Как пишет "Царьград", на данный момент Никите 34 года. В этом году он привлёк внимание своим заявлением о психическом расстройстве — синдроме дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ). Это заболевание характеризуется трудностью в удержании внимания и концентрации на одной задаче, что может затруднить выполнение повседневных задач.

Хотя СДВГ чаще всего диагностируют в детстве, у некоторых людей оно может быть выявлено и в зрелом возрасте. Психологи объясняют, что это не болезнь, а особенность функционирования мозга. Однако стоит отметить, что диагноз СДВГ стал довольно популярным среди различных публичных личностей, включая блогеров и звёзд.

Помимо СДВГ, у Преснякова есть и физическое заболевание — полипы в желчном пузыре. В интервью он пояснял, что такие проблемы часто возникают из-за неправильного питания.

"Бывало, что на завтрак мог плотно поесть, потом целый день не есть и потом плотно поужинать. И всё это плохо", — рассказывал он.

Никита добавил, что вылечить полипы нельзя, но можно замедлить их развитие, следуя строгой диете. В противном случае, желчный пузырь может быть удалён.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
