Эмпатия в тёмные времена: почему Билли Айлиш потребовала от миллиардеров раскошелиться

Шоу-бизнес

Американская певица Билли Айлиш выступила с призывом к миллиардерам делиться своими средствами с теми, кто в них нуждается.

Певица Билли Айлиш
Фото: ФАН-аккаунт Билли Айлиш ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Билли Айлиш

Эмоциональную речь звезда произнесла на премии WSJ Magazine, среди гостей которой был и бизнесмен Марк Цукерберг. Билли не ограничилась только словами: сама она пожертвовала 11,5 миллионов долларов на борьбу с голодом и изменением климата.

Знаменитость подчеркнула, что людям сейчас выпала доля жить в тёмное и пугающее время.

"Людям как никогда нужна эмпатия и помощь, особенно, в нашей стране. Если у вас есть деньги, было бы здорово использовать их во благо и раздать нуждающимся. Здесь есть люди, у которых гораздо больше денег, чем у меня", — обратилась к состоятельным согражданам артистка.

Ранее Билли Айлиш согласилась приехать в Минск в ответ на приглашение группы Nkeeei. В Сети иронизируют, что шуточный призыв к знаменитости вышел из-под контроля.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
