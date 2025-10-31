Эмпатия в тёмные времена: почему Билли Айлиш потребовала от миллиардеров раскошелиться

Американская певица Билли Айлиш выступила с призывом к миллиардерам делиться своими средствами с теми, кто в них нуждается.

Фото: ФАН-аккаунт Билли Айлиш ВК by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Билли Айлиш

Эмоциональную речь звезда произнесла на премии WSJ Magazine, среди гостей которой был и бизнесмен Марк Цукерберг. Билли не ограничилась только словами: сама она пожертвовала 11,5 миллионов долларов на борьбу с голодом и изменением климата.

Знаменитость подчеркнула, что людям сейчас выпала доля жить в тёмное и пугающее время.

"Людям как никогда нужна эмпатия и помощь, особенно, в нашей стране. Если у вас есть деньги, было бы здорово использовать их во благо и раздать нуждающимся. Здесь есть люди, у которых гораздо больше денег, чем у меня", — обратилась к состоятельным согражданам артистка.

