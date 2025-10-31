Утрата доверия: что сказал приговорённый к семи годам коуч Аяз Шабутдинов в суде

Интернет-коуч Аяз Шабутдинов приговорён к семи годам колонии общего режима за серию преступлений, связанных с мошенничеством.
31 октября в Пресненском суде Москвы состоялось заключительное заседание по делу блогера и интернет-коуча Аяза Шабутдинова.
Он обвиняется в совершении 113 преступлений, квалифицированных как мошенничество. В результате вынесенного решения, суд приговорил Шабутдинова к 7 годам лишения свободы. Также ему было назначено штрафное взыскание в размере 5 миллионов рублей.
Перед оглашением приговора Аяз Шабутдинов произнёс последнее слово. В своей речи он подчеркнул, что "два года в СИЗО — это потеря друзей, утрата доверия, которое невозможно восстановить".
Он также отметил, что искренне сожалеет и принёс извинения всем пострадавшим.
"Я выплатил компенсацию всем людям, которые её приняли, и были готовы её принять. Я не хотел никому причинить вреда, и мои намерения помочь были настоящими", — сказал наставник личностного роста.
