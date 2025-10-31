Роскошные требования Лепса: почему алкоголь остался в райдере после отравления

Певец Григорий Лепс включает в свои концертные требования четыре литра элитного алкоголя несмотря на недавнее серьёзное отравление. Народный артист сохранил этот пункт райдера после проблем со здоровьем.

Фото: Own work by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ григорий лепс

Согласно данным, которые распространил Telegram-канал Mash, в гримёрке Лепсу требуются французское вино и 12-летний виски. Помимо алкоголя, артисту нужны сырые куриные яйца для голоса и личный врач-фониатр.

"За невыполнение хотя бы одного пункта артист может отменить выступление", — уточняет источник.

Гонорар за выступление составляет 15 миллионов рублей при суточных 30 тысяч рублей для самого исполнителя.

На прошедшем концерте в Казании Лепс отреагировал на слухи о своём здоровье. Артист заверил публику, что ещё долго будет появляться на сцене, несмотря на распространяющуюся информацию.