Проблемы Преснякова в США: почему внук Пугачёвой не может открыть окно в своей квартире

Музыкант Никита Пресняков, проживающий в Нью-Йорке уже три года, столкнулся с серьёзной проблемой в своём доме. Артист заявил, что все его соседи в престижном районе употребляют наркотики.

Фото: commons.wikimedia.org by Svetax08, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Никита Пресняков - лидер группы Multiverse

Пресняков объяснил, что из-за постоянного запаха марихуаны он лишён возможности проветривать помещение. Эта ситуация вынуждает его находиться в квартире со спёртым воздухом.

"Ситуация: спёртый воздух. Что надо сделать? Открыть окошко. Открыл. Ушёл. Пришёл. Травой воняет на всю квартиру", — описал свою проблему музыкант в видеообращении.

По словам его отца, певца и композитора Владимира Преснякова, Никита связан контрактными обязательствами и пока не может вернуться в Россию. Однако вскоре соглашение закончится, что позволит музыканту покинуть США и воссоединиться с семьёй на родине.