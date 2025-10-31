День рождения под яркими шарами: какой праздник Сергей Лазарев устроил для мамы

1:17 Your browser does not support the audio element. Шоу-бизнес

Певец Сергей Лазарев показал моложавую мать в день её 68-летия.

Фото: Инстаграм Сергея Лазарева by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певец Сергей Лазарев с мамой

42-летний артист опубликовал в социальных сетях фото с родительницей. Снимок сделан в праздничной обстановке в окружении ярких воздушных шаров.

"Мамуленька, любимая! С днём рождения! Будь, главное, здорова! А об остальном я позабочусь, я тебя очень люблю! Спасибо тебе за всё", — написал Сергей под снимком.

Певец самостоятельно воспитывает сына Никиту (2014 года рождения) и дочь Аню (2018 года). Оба ребёнка были выношены суррогатной матерью.

В процессе воспитания ему оказывает поддержку его мама Валентина Викторовна, которая обожает своих внуков.

По словам Лазарева, в доме действуют строгие, но справедливые правила: дети помогают по дому, а за хорошее поведение получают карманные деньги.

Лазарев стремится быть для своих детей примером: он занимается спортом, следит за рационом и много путешествует. Кроме того, артист не скрывает наследников от общественности и охотно берёт их на светские мероприятия.