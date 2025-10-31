Осадочек остался: Юрий Лоза рассказал жуткие истории о репрессированных родственниках

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:47
Шоу-бизнес

Певец Юрий Лоза рассказал, как его родные стали жертвами политический репрессий.

Тюрьма
Фото: unsplash.com by engin akyurt is licensed under Free to use under the Unsplash License
Тюрьма

30 октября в России отмечался День памяти жертв политических репрессий. Эта дата выбрана в память о голодовке, организованной узниками лагерей в Мордовии 30 октября 1974 года.

Автор и исполнитель хита "Плот" поделился исторической справкой. По данным архивов, с 1921 по 1953 год в стране было репрессировано 4 060 306 человек. Артист отметил, что важно помнить, что пострадали не только те, кто был непосредственно репрессирован, но и их дети, оставшиеся без родителей.

Лоза вспоминает, что его отец также оказался частью этой трагической истории. Когда были арестованы его дед и бабушка, он вместе с братом вынуждено остался в квартире один. К счастью, прабабушка забрала детей в деревню, но отцу пришлось работать с 12 лет, чтобы как-то выжить.

Дед артиста был расстрелян, а бабушка вернулась из лагеря после восьми лет заключения в изможденном состоянии и прожила не больше года.

То же самое случилось и с дедом по матери: его расстреляли, а жену оставили в живых. Как она пережила войну с тремя детьми, Лоза до сих пор не может понять. Все эти люди позднее были оправданы, но, как признаёт певец, "осадочек остался".

Хотя сам он и не связан с репрессиями напрямую, Лоза говорит, что в этот день молится за упокой душ своих невинно убиенных дедов и бабушек.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
