Люблю бесконечно: Татьяна Буланова показала редкое фото с молодым мужем в особый день

Шоу-бизнес

Певица Татьяна Буланова опубликовала в социальных сетях фото в обнимку с супругом, бизнесменом Валерием Рудневым, в годовщину их романа.

Фото: Инстаграм Татьяны Булановой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Татьяна Буланова с мужем

Артистка трогательно призналась в любви мужу который моложе неё на 19 лет. Исполнительница поздравила избранника с особенной датой.

"Шесть лет. Кажется, будто это было вчера. Время пролетело незаметно, но каждая минута, проведённая рядом с тобой, наполнена счастьем. Спасибо тебе за эти невероятные годы, за твою любовь и за то, что ты просто есть в моей жизни. Люблю тебя бесконечно!" — написала звезда под снимком.

Пара наслаждается совместной жизнью и мечтает о детях. Однако из-за плотных рабочих графиков им не всегда удаётся проводить много времени вместе. Нередко Буланова остаётся в Санкт-Петербурге, а Руднев — в Москве.

В 2024 году появились разговоры о том, что Руднев столкнулся с финансовыми проблемами: к октябрю прошлого года его долговая нагрузка составила 10,7 миллиона рублей, из которых 8,9 миллиона — кредиты, а оставшаяся сумма — штрафы и налоги.

После этих слухов Буланова встала на защиту мужа, заявив, что информация о его долгах сильно преувеличена.

Напомним, Буланова вышла замуж за бизнесмена 2 июня 2023 года. Церемония бракосочетания состоялась на Английской набережной в Санкт-Петербурге.