Привет из Европы: Мария Погребняк объяснила, почему любит праздник Хэллоуин

Шоу-бизнес

Блогер Мария Погребняк поделилась воспоминаниями о том, как они с семьей отмечали Хэллоуин, когда жили в Европе.

хэллоуин тыква
Фото: commons.wikimedia.org by www.Pixel.la Free Stock Photos, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
хэллоуин тыква

Она рассказала, что дети наряжались в костюмы, а дом украшали по случаю праздника.

По словам Марии, они часто ходили к соседям за конфетами, жарили маршмеллоу и готовили всевозможные блюда из тыквы — все это приносило массу радости и веселья.

Мария отметила, что для нее Хэллоуин никогда не был связан с чем-то мрачным. Напротив, она всегда считала этот день увлекательным карнавальным событием, который становился отличным поводом для того, чтобы весело провести время с детьми и погрузиться в атмосферу сказки.

Хэллоуин празднуется ежегодно 31 октября и также известен как канун Дня всех святых.

Свое начало праздник берёт в традициях древних кельтов, которые жили на территории нынешних Ирландии и Шотландии. Он символизировал переход в темную половину года и общение с потусторонним миром.Считалось, что в этот период души умерших могут вернуться на землю.

Сегодня Хэллоуин утратил свой религиозный подтекст и превратился в массовое культурное событие. Его атрибутами стали свечи в тыквах, костюмы различных духов и традиция собирать сладости.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
