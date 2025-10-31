Рождение ребёнка в звёздной семье: Жасмин делится подробностями радостного события

Шоу-бизнес

Певица Жасмин во время выступления на сцене рассказала о рождении своего внука.

Фото: ВК-аккаунт певицы Жасмин by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Певица Жасмин

Артистка начала принимать поздравления в связи с радостным событием в семье.

"Дорогие друзья, у меня есть замечательная новость — сегодня в моей семье случилось чудо, мой старший сын стал отцом, и я стала бабушкой! Это невероятное событие. Спасибо всем!" — с восторгом объявила счастливая артистка.

После своего выступления она вышла к журналистам и поделилась дополнительными подробностями. Она отметила, что встретила родившую невестку бодрой и радостной. Жена сына певицы рожала самостоятельно в частной клинике. Ребёнок появился на свет 30 октября в 4 часа утра.

Жасмин очень надеялась, что внук появится до 22 числа и родиться под знаком зодиака Весы, но, как оказалось, этого не произошло.

"Чуда не случилось, — смеётся Жасмин. — Но теперь это не имеет значения. Скорпион тоже отличный знак, особенно для мальчика".

Что касается имени новорожденного, то звёздная семья пока не решила, как его назвать. По словам певицы, рассматриваются различные варианты, но окончательное решение будет принято позже. Имя малышу, по словам звезды, нарекут после обрезания.

Напомним, у 48-летней Жасмин трое детей: сыновья Михаил, Мирон и дочь Маргарита. В прошлом году она помогла организовать роскошную свадьбу для старшего сына, следуя всем канонам еврейских традиций. Невесткой певицы стала фигуристка Ева Хачатурян.