Откровение принца Уильяма: почему с Елизаветой II сложно было быть близкими

Принц Уильям в беседе с актёром Юджином Леви поделился личными воспоминаниями о своей бабушке, королеве Елизавете II. Будущий монарх описал эволюцию их отношений, которые прошли путь от формальности к искренней теплоте.
Он объяснил, что в молодости их общение оставалось достаточно сдержанным. Разница в возрасте и положение королевы создавали естественную дистанцию между ними.
"Я думаю, когда мы были моложе, нам было сложнее поддерживать близкие отношения, потому что они были довольно формальными", — процитировал принца Уильяма источник, опубликовавший фрагменты интервью.
Наиболее тёплый период их отношений пришёлся на зрелые годы Елизаветы II и Филиппа. По словам Уильяма, именно когда его бабушке и дедушке было около восьмидесяти, их связь стала особенно прочной, сохранив уважение, но наполнившись взаимным пониманием.
