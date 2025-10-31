Честь и достоинство под угрозой: почему брат Максима Галкина* обратился в суд

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:37
Шоу-бизнес
Певица Алла Пугачёва и юморист Максим Галкин
Фото: ВК-аккаунт Аллы Пугачёвой, певица, юморист by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Алла Пугачёва и юморист Максим Галкин

Предприниматель Дмитрий Галкин подал иск к интернет-изданию, требуя защиты своей чести и репутации после выхода статьи о его оборонном бизнесе.

Бизнесмен и брат известного юмориста Максима Галкина*, подал иск в Савеловский районный суд Москвы к одному из российских интернет-изданий.

Он требует защиты своей чести, достоинства и деловой репутации. Об этом стало известно через Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

По информации, представленной в иске, издание 6 октября 2025 года разместило статью под заголовком "Худеющий кошелек Галкиных: что происходит с оборонным бизнесом брата".

Старший брат Максима Галкина* ведёт свою деятельность в области оборонной индустрии.

Он является членом совета директоров ООО "Военно-промышленная компания" ("ВПК"), которая занимается производством боевых машин, оружия, боеприпасов и автомобилей специального назначения. Компания управляет Арзамасским машиностроительным заводом, который выпускает военные транспортные средства.

Кроме того, Дмитрий Галкин является одним из учредителей ООО "Оружейные мастерские", организации, которая выпускает боеприпасы для нужд Министерства обороны. Ему принадлежит 25% акций компании.

Помимо работы в оборонной сфере, Дмитрий Галкин также занимался продюсированием и радиовещанием.

* признан Минюстом РФ иностранным агентом

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
