Скандал и бизнес: почему Дибров решил не отбирать фамилию у бывшей жены

1:57
Шоу-бизнес

После развода телеведущий Дмитрий Дибров патентует свою фамилию как товарный знак, но он не собирается отнимать бренд у эк-супруги.

Блогер Полина Диброва
Фото: Телеграм-канал Полины Дибровой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Блогер Полина Диброва

После громкого развода Дмитрий в своем первом интервью намекнул, что намерен защитить свою фамилию от негативных последствий публичных скандалов. Звезда ТВ отметил, что ему неприятно, что его фамилия фигурирует в провинциальных скандалах с изменами.

"СтарХит" выяснил, что Дмитрий не стал откладывать дело на потом: 23 октября он подал заявку на регистрацию фамилии как товарного знака. С помощью юриста по интеллектуальной собственности Манвела Агаджаняна Дмитрий обратился в "Патентное бюро". Среди услуг, которые будут защищены товарным знаком, указаны: "профессиональные консультации в бизнесе, стратегические консультации по связям с общественностью, маркетинг, продвижение продаж для третьих лиц".

Несколько лет назад Полина Диброва создала сообщество для "рублёвских жен", где устраивает различные встречи, вечеринки, путешествия и мастер-классы под брендом Dibrova Club.

Юрист Манвел Агаджанян отметил, что телеведущий обратился к нему после знакомства на одном из светских мероприятий.

"Дмитрий Александрович регистрирует фамилию как личный бренд в первую очередь для защиты своей деловой репутации, — пояснил эксперт.

Специалист уверен, что Дибров не будет запрещать экс-супруге работать под его фамилией.

"Полина же работает с этой фамилией, и благодаря её труду фамилия кормит детей Дмитрия. Поэтому, когда юристы завершат регистрацию патента, он даст все разрешения на использование фамилии в рамках работы Полины", — гласит пояснение юриста.

Ранее Дибров дал наставление мужчинам, как сохранить брак.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Скандал и бизнес: почему Дибров решил не отбирать фамилию у бывшей жены
