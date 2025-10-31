Окончательное решение Самойловой: почему примирение с Джиганом исключено

Оксана Самойлова подтвердила твёрдость своего решения о разводе с рэпером Джиганом после недавнего судебного заседания. Несмотря на просьбу стороны музыканта о предоставлении времени на примирение, бизнес-леди не намерена отступать.

Свой визит на премию ЖАРА MEDIA AWARDS она назвала заранее обговорённым мероприятием, где их появление в разное время было частью договорённостей. На вопросы о возможном пиаре она отреагировала с пониманием.

"Я пока не знаю, как существовать в этом новом мире. Я занимаюсь с психологом, это обязательно", — поделилась Самойлова в интервью The VOICE.

Она добавила, что подобная помощь необходима каждой женщине, переживающей разрыв, чтобы избежать повторения ошибок в будущем.

Для поддержания душевного равновесия многодетная мама освоила танцы и верховую езду. Эти увлечения стали для неё терапевтическими практиками. Она старается не показывать грусть детям, сосредоточившись на новой жизненной главе.