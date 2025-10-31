Это был спектакль! Ким Кардашьян усомнилась в высадке американцев на Луну – что скрывают

Ким Кардашьян в очередном сезоне шоу "Кардашьян" представила свой взгляд на историю космических исследований. Она заявила, что легендарная высадка миссии "Аполлон-11" на лунную поверхность была тщательно поставленным спектаклем.
Свою позицию звезда попыталась донести до актрисы Сары Полсон. Кардашьян активно делилась с ней материалами, ставящими под сомнение официальную версию событий.
"Почему Олдрин [Базз - американский астронавт] говорит, что этого не было? Там ведь нет гравитации — и как объяснить, что флаг развевается?" — привела свои доводы Кардашьян, согласно видеозаписи из шоу.
В качестве ключевого доказательства она упомянула короткий ролик, где Базз Олдрин вроде бы признаётся в отсутствии полёта.
Подобные заявления регулярно опровергаются научным сообществом и представителями NASA. Эксперты неоднократно давали объяснения по поводу развевающегося флага и отсутствия звёзд на фотографиях, ссылаясь на физические законы и особенности съёмки.
Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.