Это был спектакль! Ким Кардашьян усомнилась в высадке американцев на Луну – что скрывают

Шоу-бизнес

Ким Кардашьян в очередном сезоне шоу "Кардашьян" представила свой взгляд на историю космических исследований. Она заявила, что легендарная высадка миссии "Аполлон-11" на лунную поверхность была тщательно поставленным спектаклем.

Фото: commons.wikimedia.org by Nicole Alexander, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Ким Кардашьян

Свою позицию звезда попыталась донести до актрисы Сары Полсон. Кардашьян активно делилась с ней материалами, ставящими под сомнение официальную версию событий.

"Почему Олдрин [Базз - американский астронавт] говорит, что этого не было? Там ведь нет гравитации — и как объяснить, что флаг развевается?" — привела свои доводы Кардашьян, согласно видеозаписи из шоу.

В качестве ключевого доказательства она упомянула короткий ролик, где Базз Олдрин вроде бы признаётся в отсутствии полёта.

Подобные заявления регулярно опровергаются научным сообществом и представителями NASA. Эксперты неоднократно давали объяснения по поводу развевающегося флага и отсутствия звёзд на фотографиях, ссылаясь на физические законы и особенности съёмки.