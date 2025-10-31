Фамилия как якорь: почему экс-супруга Дмитрия Диброва не спешит возвращать девичью фамилию

Полина Диброва публично ответила на заявление бывшего супруга о желании защитить свою фамилию. Решение женщины оставляет за ней право носить фамилию Диброва, под которой она известна много лет.

Полина Диброва

Основной причиной такого шага стала забота о комфорте их общих детей. Полина подчеркнула, что общая фамилия с несовершеннолетними детьми упрощает многие жизненные ситуации, включая путешествия.

"На сегодняшний день у нас с Дмитрием трое несовершеннолетних детей, и мне удобнее иметь с ними одну фамилию. Пока я не выйду замуж, менять фамилию не планирую", — отметила она в разговоре с kp.ru.

Адвокат Марина Дубровская подтвердила, что один из супругов не может принудительно заставить другого сменить фамилию при разводе. При этом она отметила, что наличие общего бизнеса и детей действительно создаёт дополнительные обстоятельства, однако вернуть девичью фамилию всегда возможно.

На данный момент брак официально расторгнут, и Полина сохраняет фамилию бывшего мужа.