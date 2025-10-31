Прохор Шаляпин об Алле Пугачёвой: почему народ не может простить Примадонну

Прохор Шаляпин на церемонии ЖАРА MEDIA AWARDS затронул тему недавнего интервью Аллы Пугачёвой. Артист позволил себе дать оценку словам Примадонны о её браке с Филиппом Киркоровым.

Фото: commons.wikimedia.org by Kalendar, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Прохор Шаляпин

Шаляпин признал, что Пугачёва является важной фигурой для отечественной культуры. При этом он отметил, что некоторые её высказывания публика не в силах забыть.

"Мы все её тут сильно любим, что-то простить не можем всей страной. Но на какие-то вещи всё равно закрываем глаза, потому что она наше прошлое, и уважение она вызывает", — цитирует артиста The VOICE.

По его мнению, певица "наговорила лишнего", но впоследствии, вероятно, об этом пожалела.

Исполнитель призвал уделять больше внимания молодым артистам, а не фокусироваться на заявлениях звёзд старшего поколения. Шаляпин заключил, что, несмотря на ошибку, Пугачёва продолжает оставаться объектом народной любви.