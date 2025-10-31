Скандал в отеле Лос-Анджелеса: почему Лолита бросала в Александра Цекало статуэтки

Лолита Милявская на юбилейной церемонии "Золотого граммофона" в Москве неожиданно вспомнила один из самых эмоциональных эпизодов своей жизни, произошедший много лет назад в США.
Певица призналась, что во время ссоры с тогдашним мужем Александром Цекало устроила погром в номере отеля Лос-Анджелеса. Инцидент был настолько серьёзным, что администрация вызвала полицию.
"Я сказала, что у меня депрессия, я ругалась с бывшим мужем. С этого, кстати, развод начался", — приводит слова артистки The VOICE.
По воспоминаниям Милявской, она в состоянии аффекта выбрасывала вещи из окна и разбивала предметы в комнате.
В порыве гнева Лолита швыряла в Цекало статуэтки "Золотого граммофона", которые у них были с собой. Несмотря на масштабы происшествия, певице удалось избежать финансовой ответственности за ущерб благодаря помощи подруги и пониманию со стороны персонала отеля.
