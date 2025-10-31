Скандал в отеле Лос-Анджелеса: почему Лолита бросала в Александра Цекало статуэтки

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

Лолита Милявская на юбилейной церемонии "Золотого граммофона" в Москве неожиданно вспомнила один из самых эмоциональных эпизодов своей жизни, произошедший много лет назад в США.

Лолита Милявская
Фото: VK Видео by шоу "Кстати", https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Лолита Милявская

Певица призналась, что во время ссоры с тогдашним мужем Александром Цекало устроила погром в номере отеля Лос-Анджелеса. Инцидент был настолько серьёзным, что администрация вызвала полицию.

"Я сказала, что у меня депрессия, я ругалась с бывшим мужем. С этого, кстати, развод начался", — приводит слова артистки The VOICE.

По воспоминаниям Милявской, она в состоянии аффекта выбрасывала вещи из окна и разбивала предметы в комнате.

В порыве гнева Лолита швыряла в Цекало статуэтки "Золотого граммофона", которые у них были с собой. Несмотря на масштабы происшествия, певице удалось избежать финансовой ответственности за ущерб благодаря помощи подруги и пониманию со стороны персонала отеля.

Недавно исполнительница стала жертвой мошенников, она рассказала, как злоумышленникам удалось её провести.

Автор Александр Шевцов
Александр Шевцов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
