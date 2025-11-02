Фиктивный брак и роковая прорубь: раскрываем малоизвестные факты о Юлии Высоцкой

Актриса театра и кино, ведущая популярного кулинарного шоу "Едим дома" Юлия Высоцкая известна ещё и как жена знаменитого режиссёра Андрея Кончаловского. Её имя уже давно стало синонимом успеха на экране и за его пределами, а в 2025 году её вновь можно увидеть в кинопроекте мужа — исторической картине "Хроники русской революции".

Фото: commons.wikimedia.org by YogaChoice, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Юлия Высоцкая

Два пути к успеху

В одном из интервью Юлия призналась, что в детстве у неё было два сильных желания: стать актрисой и следователем. Это любопытное сочетание интересов родилось ещё в школьные годы. Когда настал момент выбирать вуз, Высоцкая подала документы в Белорусскую академию искусств в Минске. Однако, по словам актрисы, если бы она не прошла туда, то, возможно, пошла бы на юридический факультет. К счастью, её приняли, и путь в мир кино оказался предначертан.

Секреты поддержания формы

Несмотря на свою занятую жизнь, Юлия уделяет большое внимание своему состоянию здоровья и физической форме. Она неоднократно заявляла, что не придерживается жёстких диет. Более того, сама концепция диеты вызывает у неё негативную реакцию. В её арсенале — длительные пешие прогулки, которые насчитывают 40 тысяч шагов за один выход, а каждое утро она начинает с пробежки. В Сети ходят слухи о том, что актриса прибегала к пластическим операциям, однако она опровергла эти домыслы. Юлия регулярно проходит процедуры биоревитализации и использует лифтинг и массаж лица, но уверяет, что не использует инъекции гиалуроновой кислоты.

Первый брак — фикция

Юлия Высоцкая пережила первый брак ещё в студенческие годы. Согласно её рассказу, это был фиктивный брак, заключённый для получения вида на жительство в Белоруссии. Юлия была студенткой, а её муж Анатолий Кот был студентом на курс старше. Эти отношения продолжались недолго, так как между ними не было настоящей страсти. Через некоторое время они развелись, а дети в их семье не появились.

Страшная ситуация на съёмках

Первый опыт Юлии в кино был связан с фильмом "Пойти и не вернуться" (1991). Во время съёмок актриса едва не утонула в проруби. Это была её первая роль, и, будучи студенткой второго курса, она ещё не имела опыта в кино. На съёмках ей пришлось погружаться в ледяную воду в гидрокостюме. Он оказался бракованным и не уберёг её тело от ледяной воды. Съёмочная группа пыталась справиться с ситуацией с помощью спирта, но актриса всё равно заболела, что потребовало обращения за медицинской помощью.

Роль в "Хрониках русской революции"

В 2025 году актриса снова поработала с мужем в его новом проекте — "Хроники русской революции". Юлия сыграла революционерку и светскую даму Ариадну Славину. Персонаж Юлии — это собирательный образ эпохи, которая сочетает элементы Серебряного века, революционного духа и авангардного бунтарства. В самой роли Юлия увидела не только архетип революционерки, но и живую женщину с личной историей и собственными переживаниями.

Персонаж Ариадны Славиной — это сложный и многогранный образ, сочетающий в себе черты свободолюбивой женщины и решительного авантюриста. По словам актрисы, она не играет традиционную героиню, а, скорее, создаёт образ "дамы-авангарда", которая живёт по своим правилам и всегда идёт на опережение. Имя её героини связано с историей реальной личности, дочери композитора Александра Скрябина, которая, сбежав из родительского дома, выбрала путь любви и свободы.

Юлия утверждает, что характер её персонажа имеет живую, человеческую природу, а не вымышленную. Это женщина, которая не просто следит за событиями, а активно участвует в них и становится одним из двигателей перемен.

Таким образом, Юлия Высоцкая продолжает оставаться яркой и многогранной личностью, которая не только успешно сочетает свою кулинарную карьеру с актёрской, но и продолжает играть ключевые роли в проектах, которые заставляют задуматься о важнейших исторических событиях.