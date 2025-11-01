Кто старое помянет: какой скандал с Олегом Газмановым 35-летней давности всплыл в Сети

В Сети вспомнили давний скандал с певцом Олегом Газмановым, который в своё время вызывал бурные дискуссии среди поклонников музыканта.

Артиста несколько десятилетий назад обвинили в копировании мелодии для своей песни "Эскадрон".

Некоторые слушатели заметили, что вступление композиции Газманова сильно напоминает вводную часть хита "I Wanna Hear Your Heartbeat" немецкой группы Bad Boys Blue, который был выпущен в 1986 году, тогда как "Эскадрон" появился в 1989.

Часть поклонников считают это совпадение случайным, другие уверены, что Газманов заимствовал идею у немецкой группы, но сделал это более удачно. Установить истину, спустя годы, вероятно, невозможно.

В музыкальном мире заимствование элементов чужих мелодий — явление довольно распространённое, и это практикуют даже крупнейшие западные звёзды.

Газманов считает песню "Эскадрон" одной из самых значимых в своей карьере. Он написал её в 1989 году, сразу после того, как композиция "Люси" стала популярной в исполнении его сына Родиона Газманова.

По словам самого артиста, основной посыл песни выражается в строках: "Никому меня не удержать, мои мысли умчат меня вдаль". Это означает, что творчество, как и мысли, невозможно остановить, как бы ты ни старался.

Музыкант сам создал аранжировку и разработал сценографию для выступлений, включая акробатические элементы, которые он мог выполнять на тот момент.

Первое исполнение "Эскадрона" на стадионе "Лужники" вызвало волну интереса. Несмотря на то что песню не взяли на федеральные каналы, она быстро распространилась на кассетах и заняла первые места во всех музыкальных чартах того времени.

Газманов уверен, что композиция "Эскадрон" обладает уникальной энергией, которая заставляет людей вставать и петь вместе с ним.