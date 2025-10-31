Как 20 лет вместе изменили Ивана Урганта и Наталью Кикнадзе: уникальные фото из прошлого

Телеведущий Иван Ургант поделился редкими фотографиями с супругой по случаю важного события в их жизни.
Звезда ТВ и его возлюбленная отмечают 20-летие своих отношений. В честь этого знаменательного дня Ургант опубликовал редкие семейные снимки.
47-летний шоумен по-прежнему счастлив в браке с Натальей Кикнадзе. В своем личном блоге Иван поделился архивным снимком, на котором он ещё молодой крепко обнимает свою избранницу, а она, в свою очередь, прижимает его руку.
Также Ургант выложил более свежее фото, на котором они гуляют по набережной Невы в Санкт-Петербурге. Наталья прислонилась к мужу, который заботливо обнимает её.
"Тут, как бы, такое дело… Не то чтобы мы особенно считали… Но, в общем, 20 лет. А всё как раньше — город стоит, Нева течет, солнце светит, и Цой жив", — подписал снимки Иван.
Иван и Наталья познакомились ещё в школьные годы, когда оба учились в гимназии при Русском музее в Санкт-Петербурге. Однако они не сразу создали семью. Шоумен был женат на Карине Авдеевой и также жил в гражданском браке с Татьяной Геворкян, звездой канала MTV. Наталья же была замужем за бизнесменом Теймуразом Куталией, с которым у неё родились сын Нико и дочь Эрика.
Через 10 лет после окончания школы бывшие одноклассники встретились снова и поняли, что не могут жить друг без друга. Вскоре они начали совместную жизнь, и Иван стал для детей Натальи родным человеком.
В 2008 году у них родилась дочь Нина, а в 2015 году — Валерия. В том же году пара официально оформила свои отношения и обвенчалась в Никольском соборе Санкт-Петербурга.
Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.