Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Причём тут Украина и лыжники: зимняя Олимпиада без сильнейших — почему россиянам закрыли двери
Марокканский Голливуд: как Уарзазат вырос из перевалочного пункта до мировой киноплощадки
Вы можете выглядеть отдохнувшей за 30 секунд — если румяна окажутся не там, где обычно
Ньютон ошибся: свет научились использовать против законов механики
Алёна Водонаева разоблачает: что стоит за желанием сменить имя – семь шокирующих причин
Ночной гость с острыми зубами: что делать, если на вашем участке поселился бобр
Вода — не первое, что нужно брать на мойке: неожиданный лайфхак, который продлит жизнь вашему кузову
Финансовая ловушка: как не потерять деньги на устаревших долларовых банкнотах
Тело просыпается быстрее будильника: тренировка, которая заменяет час в спортзале

Я родилась старой: как Мария Аронова охарактеризовала свою внешность

1:44
Шоу-бизнес

Актриса Мария Аронова рассказала об особом типе своей внешности, который позволяет ей не меняться годами.

Актриса Мария Аронова
Фото: Инстаграм марии Ароновой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Мария Аронова

Звезда театра и кино заявила, что фишка её внешности в том, что она родилась старой. Об этом ей не раз говорила заслуженная артистка РСФСР Элеонора Шашкова.

"Маша, когда все они постареют, ты будешь выглядеть так же", — так сказала ей Шашкова.

По словам Ароновой, в юности это, конечно, порождало комплексы, но, к счастью, Мария получила в подарок от жизни чувство юмора. А вот любой уважающий психолог, как она замечает, скажет, что она — бесконечно зажатый человек и страшно закомплексованная женщина.

Мария Аронова замужем за Евгением Фоминым, который долгое время занимал пост начальника транспортного цеха в Театре имени Евгения Вахтангова. До официальной росписи пара была вместе 20 лет и считала друг друга мужем и женой. Только весной 2018 года они решили узаконить свои отношения.

У Марии двое детей. Её старший сын, 34-летний Владислав Гандрабура, тоже связал свою жизнь с кинематографом. Он женат и воспитывает дочь Антонину. С отцом Владислава, который ушёл из жизни в 2009 году, Мария познакомилась ещё во время учёбы в Щукинском училище.

Младшая дочь артистки, 21 летняя Серафима, родилась во время её отношений с нынешним мужем.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Домашние животные
Собаки помнят боль, но умеют прощать: история, которую должен знать каждый хозяин
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Экономика и бизнес
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Авто
Техосмотр возвращается с новой силой: кому нельзя выезжать без диагностической карты в 2026 году
Популярное
Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума

Разбираемся в протоколах и сценариях первого контакта, кто отвечает за связь с внеземным разумом и каких сюрпризов стоит ожидать.

Новый вызов для человечества — межзвёздный гость 3I/ATLAS: кто ответит на сигнал внеземного разума
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Обеспечены на два века: что таит в себе новое нефтяное месторождение от Татнефти
Природа сошла с ума: змеи в Подмосковье отменили спячку из-за аномально тёплой погоды
Под ногами — дыхание Земли: в недрах Сибири просыпается котёл, сулящий новую Исландию
Антиукраинский курс Чехии после выборов в парламент набирает ход Любовь Степушова Икарус: как исчезнувший автобусный гигант потерял своё великолепие Сергей Милешкин Праздник 7 ноября: малоизвестные и важные факты о революции Александр Шторм
Голоса из бездны: учёные услышали под Антарктидой диалог, не похожий ни на что известное
Тяжёлый выбор: сын Кадышевой разрушил её шанс заработать 25 миллионов в новогоднюю ночь
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Живут под крышей и атакуют летом: почему сбивать гнездо — худшее, что можно придумать
Последние материалы
Когда-то мечта, теперь редкость: Renault ушла, и вместе с ней ушла эпоха доступных иномарок
Когда фарша мало, а семья голодная: быстрые котлеты с овощами, которые станут спасением на ужин
Опасность под ногами: предмет, который выделяет токсины и заражает воздух в комнате
Ваш уход может быть в гармонии с Луной — и вот как это меняет результат
Я родилась старой: как Мария Аронова охарактеризовала свою внешность
Маленький монстр в каждом бобе: как фасолевая зерновка лишает вас семян и еды
Килограмм красного золота: сколько придётся заплатить за икру к Новому году
Тёмная материя больше не загадка? Найдены новые ответы о её поведении
Южнокорейский берег раскрывает тайны медленной жизни Тэана — что скрыто за горизонтом
Зарядка ночью не убивает аккумулятор — но может испортить смартфон, если допустить одну ошибку
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.