Я родилась старой: как Мария Аронова охарактеризовала свою внешность

Актриса Мария Аронова рассказала об особом типе своей внешности, который позволяет ей не меняться годами.

Актриса Мария Аронова

Звезда театра и кино заявила, что фишка её внешности в том, что она родилась старой. Об этом ей не раз говорила заслуженная артистка РСФСР Элеонора Шашкова.

"Маша, когда все они постареют, ты будешь выглядеть так же", — так сказала ей Шашкова.

По словам Ароновой, в юности это, конечно, порождало комплексы, но, к счастью, Мария получила в подарок от жизни чувство юмора. А вот любой уважающий психолог, как она замечает, скажет, что она — бесконечно зажатый человек и страшно закомплексованная женщина.

Мария Аронова замужем за Евгением Фоминым, который долгое время занимал пост начальника транспортного цеха в Театре имени Евгения Вахтангова. До официальной росписи пара была вместе 20 лет и считала друг друга мужем и женой. Только весной 2018 года они решили узаконить свои отношения.

У Марии двое детей. Её старший сын, 34-летний Владислав Гандрабура, тоже связал свою жизнь с кинематографом. Он женат и воспитывает дочь Антонину. С отцом Владислава, который ушёл из жизни в 2009 году, Мария познакомилась ещё во время учёбы в Щукинском училище.

Младшая дочь артистки, 21 летняя Серафима, родилась во время её отношений с нынешним мужем.