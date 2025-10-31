Скандал вокруг наследства: Ирина Болгар бьёт тревогу о судьбе детей Дурова — что будет дальше

Бывшая возлюбленная основателя Telegram Павла Дурова Ирина Болгар снова пожаловалась на знаменитого отца своих детей.

Фото: Инстаграм Ирины Болгар by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бизнесмен Павел Дуров с Ириной Болгар и детьми

Экс-невеста миллионера узнала о заявлении бизнесмена, касающемся его завещания, и о том, как это может повлиять на наследственные права их детей.

Она вспоминает, что в течение почти десяти лет их совместной жизни Павел обещал обеспечивать её и наследников. Однако теперь, похоже, он решил отложить передачу наследства их детям на 30 лет и разделить его среди всех своих биологических потомков, включая тех, кто родился благодаря донорским программам, не имеющим отношения к их семье.

Она обеспокоена тем, что их дети, будучи несовершеннолетними, не смогут ждать 30 лет без поддержки. Им нужна помощь на содержание, а также для защиты своих наследственных прав.

Бывшая возлюбленная Дурова отмечает, что Павел больше не оказывает финансовой поддержки детям и публично отрицает, что когда-либо был с ней в отношениях. Однако их дети помнят прежний дом и годы, проведённые в семье, и теперь лишаются не только права на финансовую помощь, но и части своей личности.

"Вчера мы с детьми вернулись из отпуска. В автобусе, по пути от аэропорта, я пыталась вспомнить, где положила ключи от нашего дома. И, к своему удивлению, заметила, что на двери теперь есть код", — делится она.

Она уточняет, что в этой квартире они живут уже больше двух лет — с тех пор как в начале 2023 года семейный офис Дуровых досрочно расторг договор аренды, и им пришлось срочно искать новое место.

"Я сняла первое попавшееся жилье, чтобы дети имели крышу над головой. Мебели не было, поэтому мы с детьми купили надувные матрасы и ждали, когда привезут кровати", — вспоминает она.

Несмотря на трудности, дети продолжали ходить в школу, заниматься спортом и музыкой, даже когда их жизнь рушилась. Она добавляет, что ей также пришлось через суд срочно продлить документы для детей, поскольку Павел перестал с ними общаться. Все финансовые, организационные и юридические обязанности легли исключительно на неё.

"Я всегда с ними — каждый день, в выходные, на праздниках. Почти невозможно совмещать все остальные дела, когда нельзя отойти от детей хотя бы на минуту", — рассказывает она.

Спустя почти три года она осознаёт, как многое изменилось в её жизни.