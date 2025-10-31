Тайна третьего ребёнка Нурлана Сабурова раскрыта: комики разгласили шокирующую правду

Комик Нурлан Сабуров подтвердил рождение третьего ребёнка, про которого до сих пор молчал.
Сегодня был выпущен новый эпизод шоу "Что было дальше?", одним из участников которого стал комик Илья Соболев. Он решил немного "пожарить" Нурлана Сабурова. В этом ему помог юморист Эмир Кошаков. Комики не стеснялись в выражениях, задавая жёсткие шутки про коллегу и одновременно раскрывая семейную тайну Нурлана.
"Нурлан очень обеспеченный. В его огромном доме есть отдельная квартира для жены и троих детей. Он её им сдает", — рассказывал Кашоков.
Сабуров, которому было 33 года на момент записи, весело смеялся и не стал опровергать информацию о третьем ребёнке.
Напоминаем, что слухи о том, что у Нурлана и Дианы родился третий ребенок, начали ходить ещё два года назад. Однако звезда юмористических шоу почему-то отрицал эти слухи, а его жена Диана пыталась отшутиться, выставив на показ пса в коляске.
Нурлан и Диана вместе с тех пор, как учились в университете. Влюблённые сыграли свадьбу, когда узнали о предстоящем рождении их первого ребёнка. Шоумен вспоминает, что отцовство заставило его гораздо более серьёзно подойти к своей карьере и стремиться к новым вершинам.
"Ребёнка мы не планировали. Я был в универе, когда мне пришло смс: "Две полоски", — рассказывал Нурлан.
Он признался, что находился в шоком состоянии. Возлюбленной он не показал своего страха, однако мучительно размышлял, что же делать дальше.
С тех пор Сабуров стал одним из самых популярных комиков в России и СНГ. Говорят, что всего за 25 минут выступления на частных мероприятиях он может заработать 2 миллиона рублей. Сейчас пара воспитывает дочь Мадину, сына Тагира и третьего ребёнка, которого они по-прежнему скрывают от общественности. Семья проживает в роскошном доме в Подмосковье, стоимость которого оценивается в 115 миллионов рублей. В гараже Нурлана стоят автомобили стоимостью 20 и 11 миллионов рублей.
Весной прошлого года Нурлан едва не был депортирован из России. Шоумена задержали в аэропорту, обвинив в нарушении миграционных законов. Однако в конечном итоге ему удалось отделаться лишь штрафом в 5000 рублей.
