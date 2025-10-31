Тайна третьего ребёнка Нурлана Сабурова раскрыта: комики разгласили шокирующую правду

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Комик Нурлан Сабуров подтвердил рождение третьего ребёнка, про которого до сих пор молчал. 

Комик Нурлан Сабуров
Фото: ВК-аккаунт Нурлана Сабурова
Комик Нурлан Сабуров

Сегодня был выпущен новый эпизод шоу "Что было дальше?", одним из участников которого стал комик Илья Соболев. Он решил немного "пожарить" Нурлана Сабурова. В этом ему помог юморист Эмир Кошаков. Комики не стеснялись в выражениях, задавая жёсткие шутки про коллегу и одновременно раскрывая семейную тайну Нурлана.

"Нурлан очень обеспеченный. В его огромном доме есть отдельная квартира для жены и троих детей. Он её им сдает", — рассказывал Кашоков.

Сабуров, которому было 33 года на момент записи, весело смеялся и не стал опровергать информацию о третьем ребёнке.

Напоминаем, что слухи о том, что у Нурлана и Дианы родился третий ребенок, начали ходить ещё два года назад. Однако звезда юмористических шоу почему-то отрицал эти слухи, а его жена Диана пыталась отшутиться, выставив на показ пса в коляске.

Нурлан и Диана вместе с тех пор, как учились в университете. Влюблённые сыграли свадьбу, когда узнали о предстоящем рождении их первого ребёнка. Шоумен вспоминает, что отцовство заставило его гораздо более серьёзно подойти к своей карьере и стремиться к новым вершинам.

"Ребёнка мы не планировали. Я был в универе, когда мне пришло смс: "Две полоски", — рассказывал Нурлан.

Он признался, что находился в шоком состоянии. Возлюбленной он не показал своего страха, однако мучительно размышлял, что же делать дальше.

С тех пор Сабуров стал одним из самых популярных комиков в России и СНГ. Говорят, что всего за 25 минут выступления на частных мероприятиях он может заработать 2 миллиона рублей. Сейчас пара воспитывает дочь Мадину, сына Тагира и третьего ребёнка, которого они по-прежнему скрывают от общественности. Семья проживает в роскошном доме в Подмосковье, стоимость которого оценивается в 115 миллионов рублей. В гараже Нурлана стоят автомобили стоимостью 20 и 11 миллионов рублей.

Весной прошлого года Нурлан едва не был депортирован из России. Шоумена задержали в аэропорту, обвинив в нарушении миграционных законов. Однако в конечном итоге ему удалось отделаться лишь штрафом в 5000 рублей.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
