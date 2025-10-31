Джиган о кризисе в отношениях: как он переживает трудные времена с Оксаной Самойловой

Рэпер Джиган делится переживаниями о кризисе в браке с блогером Оксаной Самойловой и о своем новом сингле, отражающем сложные моменты их отношений.
Недавно артист выпустил композицию "Раз и навсегда", в которой затронул темы любви и боли… Конечно, песня была посвящена его супруге. По словам рэпера, за 17 лет совместной жизни с блогером Оксаной Самойловой они пережили множество ситуаций, но всегда находили способы их разрешить. Однако сможет ли теперь музыкант заслужить прощение своей жены?
"Написать этот сингл меня вдохновили жизненные обстоятельства и внутренние переживания. Было много моментов: кризис в отношениях, помните про Майами… Это были тяжёлые времена. Эмоции выплеснулись в музыку", — сказал Джиган, подчеркивая, что Оксана для него — муза.
При этом исполнитель признал, что с Оксаной они действительно снимают шоу в стиле "Семейство Кардашьян".
"Мы начали снимать его с начала лета. Это шоу про нашу семью, съёмки идут круглые сутки", — поделился 40-летний музыкант в программе "Кстати" на VK Видео.
Пять лет назад у Джигана и Оксаны появился долгожданный сын. После этого рэпер ушел в загул — стал вести пьяные прямые эфиры, кричать нецензурные слова и употреблять запрещённые вещества. Именно в этот период, находясь в Майами, он назвал своих подписчиков оскорбительным термином. Позже артист извинился за свои слова и признался, что не был в себе, поскольку ему подмешали что-то в напиток в баре.
"Мне многое пришлось пережить: клиника, лечение, я прошел 90 капельниц всего за три недели. Никому не советую попадать в такие трипы", — размышлял музыкант.
Тогда, несмотря на все проблемы, многодетному отцу удалось сохранить брак и восстановить доверие близких.
Оксана действительно подала на развод и даже посетила суд 28 октября.
"Я хочу, чтобы Джиган повзрослел. 17 лет я этого ждала, сколько можно терпеть? Моё терпение иссякло", — заявила звезда после судебного заседания.
