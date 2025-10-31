Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Мобилизация с дубинкой: Киев привлекает МВД к мобилизации в ВСУ
ВСУ терпят крах под Сумами: штурмы в Варачино и Степовом сорваны
Банки меняют правила игры: кредиты дорожают из-за одной просрочки
Западная артиллерия не помогла: ВСУ наращивают кулак под Харьковом
Киев спасает только своих: радикалы на первом месте в обмене пленными
Трамп бьет по филибастеру: ядерный удар по демократам в разгар шатдауна
Дроны сеют страх: жители фронтовых зон прячутся за стволами деревьев
Кожа младенца тоньше лепестка: как уберечь её от раздражения и первых ошибок ухода
Китай покоряет Африку: от кредитов до звездных станций

Джиган о кризисе в отношениях: как он переживает трудные времена с Оксаной Самойловой

2:25
Шоу-бизнес

Рэпер Джиган делится переживаниями о кризисе в браке с блогером Оксаной Самойловой и о своем новом сингле, отражающем сложные моменты их отношений.

Джиган и Оксана Самойлова
Фото: commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Джиган и Оксана Самойлова

Недавно артист выпустил композицию "Раз и навсегда", в которой затронул темы любви и боли… Конечно, песня была посвящена его супруге. По словам рэпера, за 17 лет совместной жизни с блогером Оксаной Самойловой они пережили множество ситуаций, но всегда находили способы их разрешить. Однако сможет ли теперь музыкант заслужить прощение своей жены?

"Написать этот сингл меня вдохновили жизненные обстоятельства и внутренние переживания. Было много моментов: кризис в отношениях, помните про Майами… Это были тяжёлые времена. Эмоции выплеснулись в музыку", — сказал Джиган, подчеркивая, что Оксана для него — муза.

При этом исполнитель признал, что с Оксаной они действительно снимают шоу в стиле "Семейство Кардашьян".

"Мы начали снимать его с начала лета. Это шоу про нашу семью, съёмки идут круглые сутки", — поделился 40-летний музыкант в программе "Кстати" на VK Видео.

Пять лет назад у Джигана и Оксаны появился долгожданный сын. После этого рэпер ушел в загул — стал вести пьяные прямые эфиры, кричать нецензурные слова и употреблять запрещённые вещества. Именно в этот период, находясь в Майами, он назвал своих подписчиков оскорбительным термином. Позже артист извинился за свои слова и признался, что не был в себе, поскольку ему подмешали что-то в напиток в баре.

"Мне многое пришлось пережить: клиника, лечение, я прошел 90 капельниц всего за три недели. Никому не советую попадать в такие трипы", — размышлял музыкант.

Тогда, несмотря на все проблемы, многодетному отцу удалось сохранить брак и восстановить доверие близких. 

Оксана действительно подала на развод и даже посетила суд 28 октября.

"Я хочу, чтобы Джиган повзрослел. 17 лет я этого ждала, сколько можно терпеть? Моё терпение иссякло", — заявила звезда после судебного заседания.

Ранее сообщалось, что Самойлова хладнокровно отказала Джигану в последней надежде.
 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Сейчас читают
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Экономика и бизнес
Пенсии по старости поднимают планку: неработающим готовят прибавку в 2026 году
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Наука и техника
Туда не ведут дороги, не ловит связь и не работает время: что происходит в запретной долине
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Газ
Газпром прогнозирует проблемы у производителей СПГ в США
Популярное
Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом

Подготовьте окна к зиме. Узнайте, как перевести пластиковые окна в зимний режим и сэкономить на отоплении.

Не переключили окно на зиму — сквозняки не заставят себя ждать: пара движений вернёт тепло в дом
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
Пропавшие в тайге Усольцевы: теперь их телефон выдаёт шокирующую правду
3I/Atlas — третье послание из межзвёздного пространства? Заставила заговорить о пришельцах
Они не вырастают никогда: крошечные пород кошек, которые остаются милыми котятами навсегда
Кража в Лувре обернулась рекламой века: витрина маленькой лавки в Эльзасе вызвала неслыханный ажиотаж Игорь Буккер Запотевшие окна? Старый совет с моющим средством: забудьте о сырости навсегда Валерия Жемчугова Гендерные изменения в армии: почему Германия готовит 213 тыс. единиц женской формы Андрей Николаев
Люди годами худеют неправильно — вот системный подход, который наконец работает
Тайные переговоры Украины и Франции: Киев хочет заставить Россию купить ему истребители Rafale
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Ноябрь всё меняет: три новых правила для автовладельцев ударят по кошельку и привычкам
Последние материалы
Невидимые лица российского оружия: Путин наградит создателей новых ракет
Мобилизация с дубинкой: Киев привлекает МВД к мобилизации в ВСУ
Яблоки больше не утонут в тесте: готовим самый красивый и вкусный пирог с корицей и изюмом
Алое цунами без капли воды — остров утонул в потоке живых существ: загадка, которую видят раз в год
ВСУ терпят крах под Сумами: штурмы в Варачино и Степовом сорваны
Банки меняют правила игры: кредиты дорожают из-за одной просрочки
Западная артиллерия не помогла: ВСУ наращивают кулак под Харьковом
Киев спасает только своих: радикалы на первом месте в обмене пленными
Трамп бьет по филибастеру: ядерный удар по демократам в разгар шатдауна
Дроны сеют страх: жители фронтовых зон прячутся за стволами деревьев
EnglishDeutschFrançaisPortugueseSpain
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), home@pravda.ru Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.