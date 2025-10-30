Любовь Успенская закрывает свой бизнес в РФ: как звезду подвело американское гражданство

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
1:45
Шоу-бизнес

Отказавшаяся от употребления алкоголя королева русского шансона Любовь Успенская прекратила свою предпринимательскую деятельность в России, пишет EADaily.

Певица Любовь Успенская
Фото: ВК-аккаунт Любови Успенской by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Певица Любовь Успенская

Певица завершила работу своего бизнеса в России. Об этом передает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что статус индивидуального предпринимателя был оформлен в России ещё в 2021 году, когда Успенская ещё не обладала российским паспортом.

"Тогда в документах у нее не было указано отчество, а в графе "гражданство" значились Соединенные Штаты. В марте 2023 года она внесла изменения в уставные документы юрлица, указав в них российское гражданство", — говорится в публикации.

Среди направлений деятельности предпринимателя значились создание фильмов, выпуск музыкальных произведений и другие сферы, характерные для артистов при оформлении профессиональной деятельности. Сейчас Успенская приняла решение закрыть это юридическое лицо.

Ранее сообщалось, что концерт певицы, назначенный на 3 октября в Екатеринбурге, был отменен. Организаторы упомянули лишь о заболевании артистки, не раскрывая подробностей.

По информации Telegram-канала Mash, Успенская получила перелом руки и готовится к хирургическому вмешательству.

Директор певицы Александр Иваненко позднее сообщил, что операция прошла успешно, и артистка чувствует себя удовлетворительно.

Уже спустя несколько дней после операции Успенская вернулась домой. По словам певицы, она обладает сильным характером и способна преодолеть любые испытания.

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
