Звонок от майора: как дочь Юлии Барановской за секунды разоблачила телефонных аферистов

Шоу-бизнес

Известная телеведущая Юлия Барановская недавно вернулась в общественную жизнь после двух операций. Она быстро восстановилась и приняла участие в светском мероприятии, где не только поделилась новыми впечатлениями, но и высказалась по поводу мошенничества, которое затрагивает не только простых людей, но и знаменитостей.

Юлия Барановская
Фото: commons.wikimedia.org by Svklimkin, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Юлия Барановская

Личная история Барановской: как дочь спасла от мошенников

Барановская рассказала историю из своей жизни, когда мошенники пытались её обмануть. Впрочем, вовремя вмешалась её дочь, которая спасла маму от неприятной ситуации. Телеведущая отметила, что каждый может стать жертвой таких звонков независимо от статуса и уровня жизни.

"Я очень часто ставлю телефон на громкую связь, когда разговариваю: мне так удобнее, я не люблю его держать рядом с ухом. И вот у меня на столе лежит телефон, я разговариваю, дочь проходит мимо, а мне очередной майор звонит. Она услышала и говорит: "Ты что? На кнопку выключения нажимай срочно, это мошенник", — цитирует Барановскую "МК".

Взломы аккаунтов знаменитостей: новая угроза

Телеведущая также высказалась о взломах аккаунтов знаменитостей, который стал настоящей угрозой для многих в соцсетях. Не так давно Ольга Бузова стала жертвой мошенников, которые взломали её страницу и опубликовали фальшивую информацию о её бесплодии и усыновлении ребёнка. Множество поклонников поверили этому фальшивому посту.

"Я вижу, что происходит и как на это пострадавшие реагируют. И я понимаю, почему: как будто зашли к тебе домой и топчут ногами. Я желаю всем скорейшего восстановления своих аккаунтов и возврата своей аудитории", — сказала телеведущая.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
