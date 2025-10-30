Елена Проклова вновь выходит замуж: кто стал избранником звезды

Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

72-летняя актриса Елена Проклова выходит замуж за бывшего мужа, с которым давно рассталась.

Актриса Елена Проклова
Фото: ВК-аккаунт Елены Прокловой by неизвестен, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Актриса Елена Проклова

Несмотря на развод, бывшие супруги продолжали поддерживать связь. Более того, бизнесмен Андрей Тришин не только продолжал общаться с актрисой, но и помогал ей по хозяйству. И вот теперь Елена Проклова призналась, что предприниматель предложил ей вновь стать его женой.

"Я до сих пор поддерживаю хорошие отношения со всеми моими мужьями… Лет 10 назад я развелась с последним супругом, мы не могли наладить личную жизнь. Все время возникали какие-то общие задачи и проблемы… Сейчас мы переживаем сложный период — мой свекор уходит из жизни, и я, конечно, рядом. И мне бывший муж сделал предложение. Что, делать вид, что мы живем разными жизнями?! Когда мы все равно рядом", — откровенно рассказала Проклова в интервью RTVI.

Стоит отметить, что актриса пока не дала утвердительного ответа на предложение бывшего мужа, но обязательно сделает это. Так что, похоже, повторная свадьба Прокловой и Тришина совсем не за горами.

"Мне кажется, так бывает, когда люди сначала отдают друг другу всё. Это очень трудно разорвать", — объяснила Елена Игоревна.

Актриса также поделилась, как ей удается сохранять хорошие отношения с людьми. По словам звезды кинематографа, она достаточно простая личность, с которой легко общаться. Проклова гордится тем, что всегда протягивала окружающим руку помощи. 

Напомним, что ранее Елена Игоревна рассказывала, как в своё время был влюблен в неё легенда советского кино, актёр Андрей Миронов — оба играли в фильме "Будьте моим мужем". Однако бурный роман не сложился, так как Проклова не считала его достойным спутником жизни. 

Автор Елена Былкина
Елена Былкина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
