Елена Проклова вновь выходит замуж: кто стал избранником звезды

72-летняя актриса Елена Проклова выходит замуж за бывшего мужа, с которым давно рассталась.
Несмотря на развод, бывшие супруги продолжали поддерживать связь. Более того, бизнесмен Андрей Тришин не только продолжал общаться с актрисой, но и помогал ей по хозяйству. И вот теперь Елена Проклова призналась, что предприниматель предложил ей вновь стать его женой.
"Я до сих пор поддерживаю хорошие отношения со всеми моими мужьями… Лет 10 назад я развелась с последним супругом, мы не могли наладить личную жизнь. Все время возникали какие-то общие задачи и проблемы… Сейчас мы переживаем сложный период — мой свекор уходит из жизни, и я, конечно, рядом. И мне бывший муж сделал предложение. Что, делать вид, что мы живем разными жизнями?! Когда мы все равно рядом", — откровенно рассказала Проклова в интервью RTVI.
Стоит отметить, что актриса пока не дала утвердительного ответа на предложение бывшего мужа, но обязательно сделает это. Так что, похоже, повторная свадьба Прокловой и Тришина совсем не за горами.
"Мне кажется, так бывает, когда люди сначала отдают друг другу всё. Это очень трудно разорвать", — объяснила Елена Игоревна.
Актриса также поделилась, как ей удается сохранять хорошие отношения с людьми. По словам звезды кинематографа, она достаточно простая личность, с которой легко общаться. Проклова гордится тем, что всегда протягивала окружающим руку помощи.
Напомним, что ранее Елена Игоревна рассказывала, как в своё время был влюблен в неё легенда советского кино, актёр Андрей Миронов — оба играли в фильме "Будьте моим мужем". Однако бурный роман не сложился, так как Проклова не считала его достойным спутником жизни.
