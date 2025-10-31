Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Шоу-бизнес

23 октября в Chișinău Arena в Кишинёве произошёл инцидент, связанный с демонстрацией украинского флага во время концерта российской певицы Монеточки* (признана иноагентом в РФ). Как сообщает EADaily, этот случай привлёк внимание, так как охрана применяла физическую силу к зрителям, которые поддерживали Украину, что вызвало бурную реакцию как среди участников инцидента, так и у общественности.

Певица Монеточка*
Фото: commons.wikimedia.org by Okras, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Певица Монеточка*

Протест с украинским флагом

На концерт Монеточки* пришёл 27-летний Никита Гримович из Дурлешть, который хотел выразить свою позицию по поводу событий на Украине. Вместе с супругой он принял решение взять с собой небольшой украинский флаг в знак протеста. При входе их не остановила охрана, и они смогли пронести флаг без проблем, однако позже охранник попросил Гримовича убрать флаг, объяснив это требованием "толерантности пространства".

Обострение ситуации

Во время исполнения одной из песен, когда в зале прозвучал скандируемый народом лозунг в поддержку Украины, жена Гримовича подняла флаг в знак солидарности. Это действие стало причиной конфликта. Вскоре к зрителям подошли около четырёх охранников в чёрных куртках без опознавательных знаков, которые потребовали, чтобы они покинули зал. В коридоре они требовали отдать флаг. Гримович, в свою очередь, утверждал, что в правилах не было указано запрета на демонстрацию флагов и других символов.

Дебаты с охраной

Конфликт усугубился, когда Гримович начал спорить с охраной. Он утверждал, что демонстрация флага не нарушала правил, и продолжал настаивать на том, чтобы его не выгоняли. Во время этого спора его жена, возмущённая ситуацией, начала выражать протест на повышенных тонах. В какой-то момент охранник толкнул её, что привело к тому, что она пролила напиток на себя и в порыве эмоций бросила пластиковый стакан с остатками напитка в сторону охранника.

Обострение конфликта

Ситуация начала накаляться, и охрана ответила насилием. После того как охранники толкнули женщину дважды, она упала на пол. Муж Гримович, увидев это, вмешался и толкнул охранника в ответ. На этом моменте его прижали к полу, закрутили руки и вывели на улицу. По словам Гримовича, он не оказывал активного сопротивления, так как понимал, что это только ухудшит его положение. Его супругу оставили внутри здания.

После инцидента Гримович попытался вызвать полицию, которая прибыла через 20 минут. Полиция не имела права заходить внутрь с оружием, и, по словам Гримовича, они вынуждены были заполнять документы на капоте машины. Он выразил недовольство тем, что ему предложили написать "декларацию", а не "заявление", что, по его мнению, было неуместным.

Реакция охраны

Представители компании, обеспечивающей безопасность мероприятия, объяснили свои действия необходимостью следовать правилам, которые запрещают демонстрацию запрещённых предметов и символов. По их словам, посетителям предлагали сдать запрещённые предметы на хранение или держать их в сумках и не доставать, чтобы избежать конфликтов. Если же зрители отказывались, охрана была вынуждена попросить их покинуть пространство мероприятия. Они подчеркнули, что их действия были мирными и вежливыми до того момента, как зрители начали сопротивляться.

Итог инцидента

Инцидент с флагом стал ярким примером того, как конфликтные ситуации могут возникать в условиях политической напряжённости. В данном случае, как и в других подобных ситуациях, важно учитывать, что разные культурные и политические символы могут восприниматься совершенно по-разному в зависимости от контекста. В то время как для одной стороны демонстрация флага является актом поддержки, для другой это может быть воспринято как провокация или нарушение норм.

Такой инцидент также подчёркивает важность чётких и понятных правил на мероприятиях, особенно когда они касаются политической символики. На таких массовых событиях важно избегать ситуаций, когда правила могут быть интерпретированы двояко. Организаторы должны обеспечить условия, в которых все участники могут чувствовать себя в безопасности и комфорте независимо от их политических или идеологических взглядов.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
