2:00
Шоу-бизнес

В интернете появилась петиция с требованием лишить Егора Крида звания "Заслуженный артист Республики Башкортостан" и отменить его концерты. Поводом для этого стали песни, содержащие нецензурную лексику.

Иосиф Пригожин
Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Иосиф Пригожин

Что об этом думает Иосиф Пригожин

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил сомнения по поводу успешности этой петиции. По его мнению, вряд ли одна петиция приведёт к отмене артиста. Как сообщает Общественная Служба Новостей, он отметил, что многие популярные музыканты используют нецензурные выражения в своих песнях.

"Послушайте, Крид талантливый артист, у него есть песни с нецензурными вставками, но покажите знаменитостей, которые работают в жанре современного попа, чьи песни не содержат обсценной лексики. Это нонсенс, потому что тогда нужно отменять львиную долю артистов на нашей сцене", — сказал Иосиф Пригожин.

Также он предположил, что за этим движением может стоять не только общественная реакция на песни, но и личный конфликт артиста с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной.

"Я могу лишь предполагать, что это взаимосвязанные истории, потому что спор этот долго гремел и мог иметь последствия для Крида, которые мы сейчас наблюдаем", — добавил Пригожин.

Шансы на запрет выступлений

Несмотря на то что в обществе часто возникают претензии к современным артистам, использующим нецензурные слова в песнях, популярность Крида не ослабевает. Артист продолжает собирать полные залы, а его фанаты не намерены отказываться от него, несмотря на критику.

Иосиф Пригожин уверен, что российские зрители и поклонники Егора Крида не позволят полностью отменить его выступления. По словам эксперта, сложившаяся ситуация скорее является отражением временных общественных трендов, чем реальной угрозой для карьеры артиста.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
