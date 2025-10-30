Нужно всех отменять: Пригожин эмоционально отреагировал на петицию против Егора Крида

В интернете появилась петиция с требованием лишить Егора Крида звания "Заслуженный артист Республики Башкортостан" и отменить его концерты. Поводом для этого стали песни, содержащие нецензурную лексику.

Фото: commons.wikimedia.org by Yv3010, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Иосиф Пригожин

Что об этом думает Иосиф Пригожин

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин выразил сомнения по поводу успешности этой петиции. По его мнению, вряд ли одна петиция приведёт к отмене артиста. Как сообщает Общественная Служба Новостей, он отметил, что многие популярные музыканты используют нецензурные выражения в своих песнях.

"Послушайте, Крид талантливый артист, у него есть песни с нецензурными вставками, но покажите знаменитостей, которые работают в жанре современного попа, чьи песни не содержат обсценной лексики. Это нонсенс, потому что тогда нужно отменять львиную долю артистов на нашей сцене", — сказал Иосиф Пригожин.

Также он предположил, что за этим движением может стоять не только общественная реакция на песни, но и личный конфликт артиста с главой Лиги безопасного Интернета Екатериной Мизулиной.

"Я могу лишь предполагать, что это взаимосвязанные истории, потому что спор этот долго гремел и мог иметь последствия для Крида, которые мы сейчас наблюдаем", — добавил Пригожин.

Шансы на запрет выступлений

Несмотря на то что в обществе часто возникают претензии к современным артистам, использующим нецензурные слова в песнях, популярность Крида не ослабевает. Артист продолжает собирать полные залы, а его фанаты не намерены отказываться от него, несмотря на критику.

Иосиф Пригожин уверен, что российские зрители и поклонники Егора Крида не позволят полностью отменить его выступления. По словам эксперта, сложившаяся ситуация скорее является отражением временных общественных трендов, чем реальной угрозой для карьеры артиста.